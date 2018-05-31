Дословно. Депутат Жогорку Кенеша Рыскелди Момбеков

На заседании Жогорку Кенеша депутат Рыскелди Момбеков раскритиковал кадровую политику правительства.
Он отметил, что правительство начало сокращать сотрудников в региональных учреждениях. «Это не год развития, а год убийства регионов», — заявил Рыскелди Момбеков.
Непонятно, почему сокращают сотрудников региональных аппаратов, которые получают 2-4 тысячи сомов. Разве в министерствах компактный штат? Хотите оптимизации штатов? Увольняйте ребят в костюмах, которые ничего не умеют, кроме как печатать на компьютере.Рыскелди Момбеков