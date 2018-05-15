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Дословно. Депутат Жогорку Кенеша Бахадыр Сулейманов

Члены комитета по международным делам, обороне и безопасности Жогорку Кенеша обсуждают выделение 6 миллионов евро ЕБРР на реконструкцию ОАО «Востокэлектро».

Энергетики уверяют, что на эти деньги купят умные счетчики, заменят кабельные линии, благодаря чему снизятся потери. Они даже продемонстрировали однофазные и трехфазные приборы учета. Но депутатов это не удовлетворило.

Таможенники открыто воруют, а энергетики — хитро.

Бахадыр Сулейманов

«В Кыргызстане больше боятся энергетиков. Раньше боялись таможенников. Но у них теперь все прозрачно, понятно, как они воруют, открыто. А у энергетиков все хитро устроено. Народ не понимает», — сказал Бахадыр Сулейманов.
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