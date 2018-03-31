Дословно. Алмазбек Атамбаев

Алмазбек Атамбаев сегодня на пресс-конференции рассказал о своем главном векторе и о том, с чего должна начинаться борьба с коррупцией. «Для меня главный вектор — демократия и борьба с коррупцией», — отметил он.

Если ты кричишь про борьбу с коррупцией, то у тебя не должно быть никаких друзей типа Раима-миллиона. Алмазбек Атамбаев

Самым громким кадровым решением Сапара Исакова стало увольнение, казалось, непотопляемого заместителя главы Государственной таможенной службы Райымбека Матраимова. Его отстранили от должности с формулировкой «несоответствие деятельности принятым решениям и политике, проводимой политическим руководством».