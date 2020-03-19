Дословно. Депутат Жогорку Кенеша Рыскелди Момбеков

Сегодня на заседании Жогорку Кенеша депутаты заслушали информацию правительства о ситуации с коронавирусом в стране.

Депутат Рыскелди Момбеков заявил, что кыргызы переживали и не такие трудности. По его словам, кыргызский народ не проигрывал не только китайскому вирусу, но и самим китайцам.

«У кыргызов гены сильные, у нас святая земля и народ. Какими бы не были трудными дни, мы всегда сохраняли спокойствие», — сказал Рыскелди Момбеков.