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Дословно

Дословно. Депутат Жогорку Кенеша Рыскелди Момбеков

Сегодня на заседании Жогорку Кенеша депутаты заслушали информацию правительства о ситуации с коронавирусом в стране.

Депутат Рыскелди Момбеков заявил, что кыргызы переживали и не такие трудности. По его словам, кыргызский народ не проигрывал не только китайскому вирусу, но и самим китайцам.

«У кыргызов гены сильные, у нас святая земля и народ. Какими бы не были трудными дни, мы всегда сохраняли спокойствие», — сказал Рыскелди Момбеков.

Для того чтобы не падал иммунитет, нужно есть бешбармак, если надо — водку. Так мы выиграем.

Рыскелди Момбеков
Ссылка: https://24.kg/doslovno/147127/
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