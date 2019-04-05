05:39
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Дословно

Дословно. Депутат Жогорку Кенеша Мирлан Бакиров

Сегодня парламентская фракция «Онугуу-Прогресс» обсуждала состояние системы здравоохранения Кыргызстана. Депутат Мирлан Бакиров остался недовольным, что цены на лекарства в Кыргызстане почти в два раза выше, чем в России и Казахстане.

Кроме того, по его словам, врачи выписывают лекарства, которые неэффективны.

«Я недавно сходил в спецполиклинику, мне выписали лекарства на 5 тысяч сомов, но ни одно из них не выпил», — рассказал Мирлан Бакиров.

Некоторые врачи просто так выдают рецепты — только для того, чтобы в аптеках был оборот.

Мирлан Бакиров

Ссылка:
просмотров: 288
Версия для печати
Материалы по теме
Дословно. Депутат Айнура Осмонова
Дословно. Директор Госагентства охраны окружающей среды Абдыкалык Рустамов
Дословно. Депутат Жогорку Кенеша Камчыбек Жолдошбаев
Дословно. Премьер-министр Кыргызстана Мухаммедкалый Абылгазиев
Депутата Жогорку Кенеша удивили высокие цены на лекарства в Кыргызстане
Дословно. Председатель Верховного суда Кыргызстана Гульбара Калиева
Дословно. Депутат Жогорку Кенеша Рыскелди Момбеков
Дословно. Министр сельского хозяйства Нурбек Мурашев
Дословно. Депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев
Дословно. Лидер фракции СДПК Иса Омуркулов
Бизнес
Стали известны победители акции &laquo;Сапарыбыз бир 3&nbsp;года&raquo; сети АЗС &laquo;Газпромнефть&raquo; Стали известны победители акции «Сапарыбыз бир 3 года» сети АЗС «Газпромнефть»
&laquo;Бакай Банк&raquo; предлагает инвестировать доходы в&nbsp;золото «Бакай Банк» предлагает инвестировать доходы в золото
Ловите НАСТОЯЩУЮ акцию от&nbsp;MegaCom Ловите НАСТОЯЩУЮ акцию от MegaCom
Не&nbsp;только СУПЕРВЫГОДНО, но&nbsp;и&nbsp;просто ДЕШЕВЛЕ! Акция &laquo;Переходи на&nbsp;О!&raquo; Не только СУПЕРВЫГОДНО, но и просто ДЕШЕВЛЕ! Акция «Переходи на О!»