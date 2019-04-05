Дословно. Депутат Жогорку Кенеша Мирлан Бакиров

Сегодня парламентская фракция «Онугуу-Прогресс» обсуждала состояние системы здравоохранения Кыргызстана. Депутат Мирлан Бакиров остался недовольным, что цены на лекарства в Кыргызстане почти в два раза выше, чем в России и Казахстане.

Кроме того, по его словам, врачи выписывают лекарства, которые неэффективны.

«Я недавно сходил в спецполиклинику, мне выписали лекарства на 5 тысяч сомов, но ни одно из них не выпил», — рассказал Мирлан Бакиров.