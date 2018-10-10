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Бизнес

«Смартфон в рассрочку»: Beeline обновляет условия акции

Теперь все жители Кыргызстана смогут оформить смартфоны Huawei и Xiaomi в рассрочку на 3 или 6 месяцев. Компания обновила и продлила условия акции по приобретению мобильных телефонов в рассрочку с учетом пожеланий клиентов.

По словам менеджера по развитию продаж Beeline Асель Максатбек кызы, после запуска акции по рассрочке на 6 месяцев компания провела опрос среди абонентов.

«Благодаря отзывам наших клиентов мы выявили, что некоторые из них хотят быстрее расплатиться с рассрочкой, и компания запустила новую акцию. Теперь, согласно условиям, оформить рассрочку можно на три месяца. Также с 8 октября мы продлили акцию по рассрочке на 6 месяцев», — рассказала Асель Максатбек кызы.

Приобрести смартфон в рассрочку можно в любом офисе продаж и обслуживания Beeline. Для оформления необходимы паспорт (id-карта) и справка о заработной плате за последние 6 месяцев с указанием должности, отчислений и удержаний. Частные предприниматели должны при себе иметь паспорт (id-карта) и продленный действующий патент за последние 3 месяца с подтверждающей квитанцией.

Ключевое преимущество покупки мобильного телефона в рассрочку в офисах Beeline — это в первую очередь скорость. Процедура оформления проходит в течение 30 минут и прямо в офисе Beeline без необходимости посещения банка.

Также условия акции не предусматривают внесения первоначального взноса, начисления процентов и дополнительных переплат — клиент оплачивает ровно ту сумму, на которую оценивается выбранный им смартфон.

«Если к нам приходит клиент с заработной платой 10 тысяч сомов, который желает оформить рассрочку на 6 месяцев, то примерно он может рассчитывать на смартфон стоимостью 20 тысяч сомов. Также нужно отметить, что при покупке мобильного телефона в рассрочку мы дарим красивый номер с новым кодом 220, а также бесплатный трафик на пользование мессенджером WhatsApp до конца этого года», — добавила Асель Максатбек кызы.
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