Лайфхак для студентов. Используй Wi-Fi Beeline и тариф «Можно все!2.0» и экономь

Компания Beeline установила 1 тысячу 8 точек и 99 свитчей, чтобы в вузах Бишкека работал безлимитный интернет на хорошей скорости. Почему в вузах? Все просто. В компании решили таким образом помочь студентам в получении образования. Сегодняшний учебный ритм заставляет их искать множество информации именно во Всемирной паутине. Но каждый ведь помнит, что студенты — народ небогатый, экономит каждую копейку.

«Честно говоря, я купился сначала на тот факт, что с новым тарифом «Можно все!2.0» получаешь симку с необычной комбинацией цифр. При звонке номер телефона начинается с цифр 222. Такого еще ни у кого нет. Решил попробовать», — признается студент первого курса Бишкекского гуманитарного университета Тилек.

«Но потом от промоутеров Beeline я узнал, что тариф очень выгодный. Стоит недорого. Я плачу всего 95 сомов в неделю. Для меня, например, было важно, чтобы можно было побольше поговорить с друзьями и побольше интернета. Классно, что все звонки на номера абонентов Beeline бесплатные. А вне сети тоже есть бесплатные 10 минут разговоров. А еще столько интернета!» — поделился первыми впечатлениями Тилек.

Интернета на тарифе «Можно все!2.0» действительно много. Восемь гигабайт на неделю днем и безлимитный интернет ночью. То, что нужно для студентов.

Но Beeline пошел еще дальше. Во всех вузах столицы установили точки доступа Wi-Fi. Интернет на территории универа абсолютно бесплатный. Все, что нужно, это просто подключиться к сети «Beeline Wi-Fi» и авторизоваться.

«Если у абонента оплачена абонентская плата по тарифу, то доступ к Wi-Fi бесплатный и безлимитный. Если нет, то интернетом все равно можно пользоваться, но только один час в день. Для абонентов других сотовых операторов каждый день дается по 30 минут бесплатно», — рассказывает милая девушка на стойке, где продаются SIM-карты с новым тарифом.

Думаете, студенты вот так прям сразу поверили? Нет. Честно говоря, в такую халяву даже я не особо верила. Хотя сама являюсь абонентом Beeline и точно знаю, что оператор действительно выполняет свои обещания. Но тут что-то я засомневалась. Решила проверить, как это работает.

Рядом как раз студентка Айчурок только что купила симку и оператор помогал ей вставить ее в телефон и все подключить.

— Девушка, а давайте каждый на своем телефоне проверим, как это работает? — предложила я.

— Давайте! — тут же согласилась девушка.

Итак, у нас было два номера сотового оператора Beeline — один с тарифом «Можно все!2.0», а второй — с тарифом «Супер Укмуш+». Мы обе подключились к Wi-Fi без проблем, авторизовались, набрав номер телефона и получив код SMS. Айчурок тут же получила безлимитный доступ на целый день, а я положенный час, так как на моем тарифном плане нет абонентской платы. Проверила систему с номера другого сотового оператора — тоже работает.

«Вот это скорость! Круто! Я квартиру снимаю, но там нет интернета. Каждый раз большая проблема, не хочется тратить много денег на поиск курсовых работ и других нужных для учебы данных. Теперь буду все в университете делать. И денег сэкономлю», — довольная тестом нового тарифа подчеркнула Айчурок.

Мне, конечно, рефераты и курсовые искать не надо. Но скорость интернета я тоже оценила. Ничего не виснет, лишней рекламы нет, видео и фото грузятся отлично. Даже не верилось, что такое есть.

Еще один плюс. Подключиться к Wi-Fi от Beeline можно не только с телефона, но и с нетбука или планшета. Все будет работать так же.

Подключаетесь, вводите код, который придет на телефон, и — вуаля, доступ к интернету у вас есть.

С 1 сентября в сети уже зарегистрировались 26 тысяч 796 человек. То есть почти тридцать тысяч студентов по достоинству оценили преимущества новой системы. Хотите сэкономить на связи и получить доступ к быстрому и качественному интернету? Пользуйтесь новой услугой WI-FI Beeline и тарифом «Можно все!2.0». Это действительно работает.

В столице на сегодня к системе подключены 17 вузов и 3 колледжа. Но на этом Beeline не собирается останавливаться.

Сейчас компания активно работает над тем, чтобы запустить систему в вузах юга республики — в Оше и Джалал-Абаде.

С Beeline студенты могут не только получить доступ к интернету, но и существенно сэкономить.