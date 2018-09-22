Beeline отпразднует свое 20-летие на юге Кыргызстана

С 25 по 30 сентября Beeline проведет концерты на юге Кыргызстана с участием исполнителей кыргызской эстрады. Торжественные мероприятия пройдут в Оше, Джалал-Абаде, Баткене и Кызыл-Кие в рамках кампании «Спасибо», приуроченной к 20-летию компании.

В праздновании примут участие известные эстрадные и хип-хоп исполнители: Бегиш, Баястан, Нурлан Насип и Асель Кадырбекова. Во время мероприятия также состоятся конкурсы для участников и розыгрыши призов от Beeline и корпорации Huawei, которая выступает официальным партнером концертов.

«За двадцать лет работы на рыке Кыргызстана мы приобрели немалый опыт. Все это благодаря нашим клиентам. Мы упрощаем условия и запускаем новые удобные тарифы с учетом их потребностей, потому что наша цель и миссия — это улучшение качества жизни кыргызстанцев через цифровые технологии. В дальнейшем мы планируем внедрять инновации во все сферы жизни нашего общества, чтобы услуги и продукты Beeline были действительно выгодными, актуальными и удобными для населения», — сказал генеральный директор компании Ернар Накисбеков.

На мероприятиях будут также представлены новые продукты и услуги компании — сотрудники познакомят клиентов с проектами Leti.kg, приложением Balance, с помощью которого можно оплачивать все услуги, а также маркетплейсом Beeshop.

В рамках кампании «Спасибо!» Beeline Кыргызстан уже запустил новую тарифную линейку «Просто» с упрощенными условиями, безлимитным Интернетом и связью внутри сети.

Клиенты сети теперь также могут пользоваться безлимитным ночным Интернетом и пользоваться роумингом в 131 стране мира.

Команда Beeline Кыргызстан приглашает всех кыргызстанцев отпраздновать свой двадцатый день рождения вместе с компанией.

Beeline ждет всех в 17.00 25, 26, 28 и 30 сентября по адресам:

25 сентября 2018г. — центральная площадь г. Джалал-Абад

26 сентября 2018г. — центральная площадь г. Ош

28 сентября 2018г. — центральный парк г. Кызыл-Кия

30 сентября 2018г. — стадион г. Баткен

Вход свободный.