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Бизнес

«Эйр Манас»: Безопасность полетов подтверждена на международном уровне

1 марта 2018 года — первый день весны — теперь  знаменательный день в истории авиации Кыргызстана.

Авиакомпания «Эйр Манас» стала первым и единственным в Кыргызстане обладателем сертификата IOSA, подтверждающего соответствие самым строгим мировым стандартам безопасности.

Что дает сертификат IOSA пассажирам, стране и самой авиакомпании?

IOSA — эксплуатационный аудит безопасности полетов IATA (Международная ассоциация воздушного транспорта), применяемый в отношении авиакомпаний — процесс проверки авиакомпаний на соответствие международным стандартам безопасности. Получение сертификата означает международное признание авиакомпании и является гарантом обеспечения безопасности во всех сферах деятельности перевозчика.

«Эйр Манас» на данный момент является первой и единственной отечественной авиакомпанией, чья безопасность была подтверждена столь авторитетным источником.

В настоящее время в реестр IOSA включены 423 авиакомпании по всему миру.

С 2006 года все авиаперевозчики Кыргызстана находятся в черном списке Европейского союза, что означает запрет на осуществление полетов в зоне ЕС. Получение сертификата IOSA — это значительный шаг на пути выхода из этого списка.

«Эйр Манас» идет по пути «Эйр Астаны», которая, инициировав прохождение аудита IOSA, смогла единолично выйти из черного списка и начать полеты в Европу, несмотря на запрет на подобные полеты для всех остальных авиакомпаний Казахстана.

По мере завершения дополнительной процедуры в рамках EASA (Европейского агентства по безопасности полетов) «Эйр Манас» получит разрешение на полеты в страны Европы, и граждане Кыргызстана смогут летать напрямую по самым популярным международным направлениям.

Помимо всего вышеуказанного, признание авиаперевозчика на международном уровне значительно упрощает интеграцию с другими авиакомпаниями и авиационными структурами. Появляется возможность заключать код-шеринг и интерлайн-соглашения почти со всеми авиакомпаниями мира, благодаря чему стыковки между рейсами станут удобнее; багаж не придется забирать в пункте пересадки, даже если рейсы выполняются разными авиакомпаниями; а опоздание на промежуточный рейс не будет грозить потерей всего билета.

Кроме того, сертификат IOSA означает доступный лизинг для авиакомпаний, а это, в свою очередь, влияет на увеличение парка самолетов, возможность его пополнения самыми современными воздушными судами. Расширение географии полетов и увеличение частоты рейсов — логическое продолжение таких изменений.

Учитывая бюджетную концепцию, которой придерживается «Эйр Манас», можно с уверенностью сказать, что рейсы станут еще более доступными. Ведь летать — это право каждого!
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