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Бизнес

Мобильный оператор О! на Всемирном мобильном конгрессе в Барселоне

Вчера, 26 февраля, стартовала крупнейшая международная выставка мобильных технологий Mobile World Congress в Барселоне. Мероприятие ежегодно задает тон развитию индустрии на последующий год.

MWC ежегодно объединяет крупнейших игроков мирового рынка телекоммуникаций, поставщиков и производителей мобильных устройств и оборудования, маркетологов, дизайнеров и инженеров со всего мира, чтобы представить свою последнюю работу и заложить возможности для будущего сотрудничества.

Команда Мобильного оператора О! традиционно приняла участие в этом мировом событии, чтобы первой узнать, чем удивит в этом году мобильная индустрия. В этом материале мы собрали самую интересную информацию об ожидаемых гаджетах, которые были презентованы на MWC.

Samsung

Главными звездами выставки в этом году стали корейские флагманы Galaxy S9 и S9 Plus. По популярности в Интернете перед презентацией они сравнимы разве что с прошлогодним iPhone X.

Главное отличие Galaxy S9 и S9 Plus от предыдущих моделей — 12-пиксельные камеры с двойной апертурой и возможность создания «селфимодзи». У смартфонов появилась и еще новая одна функция — режим сверхзамедленной съемки, позволяющий создавать такое видео с частотой до 960 кадров в секунду.

Камеры также позволяют делать достаточно качественные фотографии при низкой освещенности.

Сканер отпечатков пальцев находится теперь под модулем камеры, что должно решить проблему загрязнения объектива. Верхняя и нижняя части рамки стали уже, чем в предыдущей модели, то есть экран занимает еще большую часть передней панели.

LG

В мобильном подразделении компании решили повременить с запуском нового флагмана. Вместо наследника G6 в Барселоне представят еще один вариант фаблета V30 — LG V30s. Он получил 256 Гб встроенной памяти и камеру с искусственным интеллектом, дизайн идентичен оригинальной модели.

Напомним, в магазинах O!Store действует акция на смартфоны LG: при покупке суперфлагмана LG V30+ клиент получает второй смартфон LG Q6a в подарок.

Nokia

В прошлом году на стенде компании было не протолкнуться от желающих взглянуть на возрожденную Nokia 3310.

На MWC 2018 компания представила несколько новых смартфонов: Nokia 8 Sirocco, Nokia 7Plus, Nokia 1 и Nokia 8110.

Топовой моделью бренда стал флагман Nokia 8 Sirocco c изогнутым OLED-дисплеем, тонкими рамками и двойной камерой. Nokia 1 — бюджетник с облегченной операционной системой Android Go на борту. Новая Nokia перевыпустила еще один легендарный телефон из прошлого. Nokia 8110 — дорогущий телефон по прозвищу «банан», засветившийся в фильме «Матрица». Нокиа 8110 — смартфон с двухядерным процессором Qualcomm Snapdragon 205 2000Mhz, оснащенный TFT-дисплеем, отображающим до 65 тысяч цветов, с диагональю 2.45″ и камерой на 2 Mpx. Оснащен аккумулятором на 1500 mAh, который позволяет аппарату работать до 7 часов в режиме разговора.

Huawei

Новые флагманы Huawei представят на отдельном мероприятии в Париже 27 марта. К MWC 2018 китайский гигант представил Huawei Matebook X Pro. Он стал первым в мире ноутбуком с сенсорным экраном FullView. Huawei MateBook X Pro оснащен сенсорным дисплеем диагональю 13,9 дюйма разрешением 3K (3000×2000 пикселей) с тонкими рамками, современными процессорами Intel Core i7/i5 восьмого поколения и дискретной видеокартой Nvidia GeForce MX150 с 2 ГБ видеопамяти. Аккумуляторная батарея емкостью 57,4 Вт/ч позволяет ноутбуку работать без подзарядки до 15 часов при просмотре интернет-страниц. MateBook X Pro получил аудиосистему Dolby Atmos, которая обеспечивает качественное звучание.

Видеообзор с первого дня #MWC18

Следить за прямой трансляцией с мероприятия, получать самую актуальную информацию с мероприятия, смотреть обзоры самых ожидаемых устройств можно на официальных страницах О! на Facebook и Instagram.
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