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Бизнес

Депутаты и секретариат фракции РАЖ соболезнуют в связи с кончиной А.З.Закирова

29 января 2018 года на 67-м году жизни скончался общественный деятель, доктор экономических наук, профессор Адам Закирович Закиров.

А.Закиров родился 8 февраля 1952 году в Кара-Суйском районе Ошской области.

В 1974 году получил высшее образование во Фрунзенском политехническом институте.

В 1988 году окончил Ленинградский финансово-экономический институт имени Н.А. Вознесенского.

Трудовую деятельность А.Закиров начал в 1975 году механиком грузовой автобазы в городе Оше. Последующие 15 лет работал главным инженером и начальником грузовых автобаз в городах Оше и Кызыл-Кие.

В 1990 году назначен генеральным директором Джалал-Абадского производственно-транспортного отделения.

1991  — заместитель министра транспорта КР.

1996 — заместитель губернатора Ошской области.

1999  — аким Кара-Суйского района Ошской области.

2005-2006  — губернатор Ошской области.

А.Закиров известен достижениями и в научной среде.

В 2004-2005 годах руководил кафедрой бизнеса и менеджмента в ОшТУ.

2006-2008  — первый проректор АУПКР, директор Института государственного и муниципального управления в АУПКР.

2008-2014  — первый проректор БФЭА.

Академик Инженерной академии КР, автор 2 монографий, 6 учебных пособий и более 80 научных статей. Обладатель награды «Отличник образования КР» и звания «Заслуженный работник транспорта КР».

Выражаем искренние соболезования родным и близким Адама Закировича Закирова.

Депутаты и секретариат парламентской фракции «Республика — Ата Журт»
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