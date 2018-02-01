Депутаты и секретариат фракции РАЖ соболезнуют в связи с кончиной А.З.Закирова

А.Закиров родился 8 февраля 1952 году в Кара-Суйском районе Ошской области.
В 1974 году получил высшее образование во Фрунзенском политехническом институте.
В 1988 году окончил Ленинградский финансово-экономический институт имени Н.А. Вознесенского.
Трудовую деятельность А.Закиров начал в 1975 году механиком грузовой автобазы в городе Оше. Последующие 15 лет работал главным инженером и начальником грузовых автобаз в городах Оше и Кызыл-Кие.
В 1990 году назначен генеральным директором Джалал-Абадского производственно-транспортного отделения.
1991 — заместитель министра транспорта КР.
1996 — заместитель губернатора Ошской области.
1999 — аким Кара-Суйского района Ошской области.
2005-2006 — губернатор Ошской области.
А.Закиров известен достижениями и в научной среде.
В 2004-2005 годах руководил кафедрой бизнеса и менеджмента в ОшТУ.
2006-2008 — первый проректор АУПКР, директор Института государственного и муниципального управления в АУПКР.
2008-2014 — первый проректор БФЭА.
Академик Инженерной академии КР, автор 2 монографий, 6 учебных пособий и более 80 научных статей. Обладатель награды «Отличник образования КР» и звания «Заслуженный работник транспорта КР».
Выражаем искренние соболезования родным и близким Адама Закировича Закирова.
Депутаты и секретариат парламентской фракции «Республика — Ата Журт»