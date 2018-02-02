Электробытовая техника в рассрочку и без переплат

Рассрочка по-честному теперь действует и в Кыргызстане!

С 1 февраля ведущая сеть магазинов электробытовой и компьютерной техники «Технодом» предлагает своим покупателям приобрести технику и товары для дома без наличной оплаты. Клиенты смогут расплачиваться небольшими взносами ежемесячно от 1 до 12 месяцев.

Главное преимущество этого кредитования в том, что сам кредит оформляется без привычных длительных подписаний бумаг, долгого ожидания очереди, переплат и банковских комиссий. Жители Кыргызстана смогут брать нужную им технику и без первоначального взноса.

Рассрочку для таких покупок предоставит ОАО «Чанг Ан Банк».

Список товаров-участников и детали по условиям облегченного кредитования можно увидеть на официальном сайте компании www.technodom.kg. Эта акцию уже полюбили казахстанские покупатели, где большая часть товаров в магазинах «Технодом» продается именно в рассрочку. Теперь преимущества честной рассрочки смогут оценить и жители Кыргызстана.

Пришло время делать покупки по-новому.