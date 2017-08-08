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Бизнес

«Звонок за счет друга» от MegaCom — вас всегда выручат!

Большинство абонентов хоть раз в жизни сталкивались с ситуацией, когда необходимо совершить срочный телефонный звонок, а средства на балансе внезапно закончились. В этой ситуации вам на помощь придет услуга «Звонок за счет друга» от MegaCom. Благодаря сервису ведущего мобильного оператора, можно срочно связаться с друзьями, близкими или коллегами за счет собеседника.

Бесплатная услуга предоставляется абсолютно всем абонентам в сети MegaCom, воспользоваться которой очень легко:

  • наберите команду *212 и номер вызываемого абонента, например, *212055Ххххххх;
  • автоответчик сообщит вашему собеседнику, что звонок совершается за его счет;
  • для принятия звонка ему нужно просто нажать на телефоне цифру «1».

Для вызывающего абонента звонок будет совершенно бесплатным, а для принимающего – минута вызова составит всего 1 сом вне зависимости от тарифного плана. Попросить помощи у друга можно до 10 раз в день.

Для тех, кто хочет быть на связи с родными постоянно, действует специальная опция  «Близкий круг», благодаря которой члены семьи и близкие друзья могут звонить вам за ваш счет автоматически, без постоянного подтверждения с вашей стороны. Внесите бесплатно до 10 человек в сети MegaCom в «Близкий круг» с помощью команды *212*1*055ххххххх#.

С MegaCom вы всегда будете на связи, даже в сложных ситуациях! 
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