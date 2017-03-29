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Бизнес

«Beeline Казахстан» снизил стоимость звонков в Кыргызстан

«Beeline Казахстан» снизил стоимость звонков в Кыргызстан. Благодаря новой услуге абоненты смогут общаться с родственниками и друзьями из соседней страны по выгодным тарифам. Опция «Звонки в Кыргызстан» доступна для подключения с 18 марта 2017 года.

«Beeline работает над снижением стоимости международных звонков во все страны ЕАЭС. Мы делаем все возможное для того, чтобы наши абоненты свободно общались с друзьями и деловыми партнерами, находящимися в соседних странах. Абоненты Beeline в Казахстане и Кыргызстане могут разговаривать при минимальных затратах», — комментирует коммерческий директор по развитию массового рынка Beeline Казахстан Евгений Настрадин.

Стоимость звонков для казахстанских абонентов составит от 9 тенге за минуту на номера «Beeline Кыргызстан». Подключить услугу можно по команде *996# либо через приложение «Мой Beeline», а также в «Личном кабинете» на сайте Beeline.kz.

Опция совместима с другими международными услугами мобильного оператора — «Соседи» или «Близкие страны». Стоимость подключения — 90 тенге. При этом большим преимуществом тарифа является отсутствие ежедневной абонентской платы.

Подробнее об услуге «Звонки в Кыргызстан» можно узнать на сайте www.beeline.kz.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/48238/
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