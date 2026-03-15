В центре Бишкека демонтируют конструкцию на пересечении Чуй/Абдрахманова

В центре Бишкека будет демонтирована надземная конструкция на пересечении проспекта Чуй и улицы Абдрахманова. Решение принято после переговоров между собственниками объекта, городскими властями и компанией «Ташболот Холдинг».

Речь идет о сооружении, которое горожане часто называют «коробкой». В компании уточнили, что этот объект не относится к проекту Old Bishkek и принадлежит трем другим собственникам. Однако на фоне общественной дискуссии вокруг конструкции «Ташболот Холдинг» инициировал диалог с владельцами и мэрией столицы.

По итогам переговоров стороны пришли к совместному решению о демонтаже.

«Техническую часть работ выполнит команда проекта Old Bishkek. Демонтаж планируется провести в ближайшее время, после чего территория будет приведена в открытое и благоустроенное состояние. Несмотря на сложность ситуации, для нас принципиально важно ставить интересы города и его жителей выше любых коммерческих решений. Мы благодарны собственникам объекта за конструктивный диалог и за то, что удалось прийти к решению, которое учитывает интересы Бишкека и его жителей», — отметила руководитель холдинга Назгуль Тюлеева.

В компании подчеркнули, что после демонтажа участок станет частью открытого общественного пространства города.

При этом реализация проекта Old Bishkek продолжится исключительно в подземной части.

В «Ташболот Холдинге» также уточнили, что участок, где ранее располагался объект «Арбат», является самостоятельной территорией с иным собственником. В компании выразили надежду, что его владелец сможет выстроить конструктивный диалог с мэрией Бишкека по вопросам дальнейшего развития участка.
