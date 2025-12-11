12:53
Red Petroleum и Chevrolet запускают грандиозную акцию «Путь к мечте»

В мире, где новости сменяют друг друга со скоростью городского трафика, приятно наткнуться на что-то действительно вдохновляющее. На что-то, что может изменить чей-то день, а то и целую жизнь. Именно такую возможность готовят для клиентов две крупные компании — Red Petroleum и Chevrolet, запуская масштабную акцию «Red Petroleum x Chevrolet — Путь к мечте!». И если вы давно мечтаете о новом автомобиле, особенно о стильном и технологичном Chevrolet Tracker, самое время прислушаться: теперь ваша повседневная поездка или обычная покупка на АЗС могут стать шагом к исполнению мечты!

Клиенты RedPay получают больше, чем просто удобство

Сегодня приложение RedPay — это не только быстрые платежи, топливные карты и бонусы. Это еще и возможность участвовать в розыгрышах, которые действительно стоят внимания. Акция «Путь к мечте!» создана для того, чтобы каждое привычное действие приносило удовольствие и шанс на крупный приз.

Как участвовать в акции?

  1. Быть пользователем приложения RedPay и заполнить раздел «Мой профиль».
  2. Заправка любого вида топлива на 1 тысячу сомов через RedPay → 1 купон (на АЗС, через доставку топлива, онлайн-заправку или терминалы самообслуживания).
  3. Покупки в магазинах при АЗС на 500 сомов через RedPay → 1 купон (кроме алкоголя, энергетиков и табачных изделий).
  4. Электрозарядка на 300 сомов через RedPay → 1 купон.
  5. Покупка нового автомобиля Chevrolet у официального представителя ОсОО «ТД Техник» → в подарок 40 купонов по акции!

Чем больше купонов, тем выше шанс попасть в список победителей.

Купоны начисляются автоматически в разделе акции внутри RedPay.

 

Призы, которые впечатляют масштабом

Red Petroleum подготовил действительно щедрый призовой фонд, который распределен на шесть этапов розыгрыша.

Вас ждут:

  • 600 топливных карт на 100 литров топлива каждая;
  • 60 топливных карт на 500 литров топлива каждая;
  • И главное — 6 автомобилей Chevrolet Tracker, которые станут суперпризами каждого этапа!

Такого масштаба розыгрыш компания проводит впервые и делает это в партнерстве с одним из самых надежных автомобильных брендов в стране.

Старт уже объявлен — первый розыгрыш 20 января 2026 года!

Розыгрыши призов по акции проводятся 20-го числа каждого месяца и транслируются в прямом эфире на официальных страницах Red Petroleum в Instagram и YouTube: программа-рандомайзер определяет победителей, а зрители наблюдают за всем в реальном времени — все честно и прозрачно.

Так, каждый месяц по итогам эфиров объявляют победителей, которым достанется главный приз — автомобиль Chevrolet Tracker, а также 100 топливных карт по 100 литров и 10 топливных карт по 500 литров топлива.

Начните свой путь к мечте уже сегодня!

Скачайте RedPay, участвуйте в акции и продолжайте делать то, что делаете каждый день — заправляться, покупать, заряжаться и позвольте удаче улыбнуться именно вам!

 
