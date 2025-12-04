17:31
USD 87.45
EUR 101.83
RUB 1.13
Бизнес

«Оптима Банк»: Успейте принять участие в акции «Вперед за короной»

«Оптима Банк» и система денежных переводов «Золотая Корона» продолжают радовать клиентов ценными призами.

До завершения акции осталось совсем немного времени — не упустите свой шанс!

Главные призы

  • 1 место: электросамокат Ninebot F2 Plus.
  • 2 место: электровелосипед Skillmax 350 Ватт.
  • 3 место: телевизор Elista TV 43″ Smart WebOS.

Как участвовать?

Отправляйте денежные переводы через «Золотую Корону» в отделениях «Оптима Банка».

Сумма перевода: от 10 тысяч сомов.

Вы автоматически становитесь участником акции.

Больше переводов — выше шансы на победу!

Акция действует до 31 декабря 2025 года.

Совершайте переводы — и, возможно, следующий приз достанется именно вам!

«Оптима Банк» — ваш надежный партнер.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/353451/
просмотров: 161
Версия для печати
Материалы по теме
Акция «20 миллионеров» от «Оптима Банк»
Всемирный день сбережений с «Оптима Банком»
Акция от «Оптима Банка» для предпринимателей: принимайте QR-платежи без комиссии
Теперь переводы Astrasend в долларах можно получить в «Оптима Банке»
«Оптима Банк» запускает онлайн-кредит для ИП в приложении Optima24
«Оптима Банк» запускает детскую карту Optima Gold
«Оптима Банк» снижает ставки и запускает акцию «Back to school»
Принимайте оплату без комиссий вместе с «Оптима Банком»
Pay,Da! — покупайте сейчас, платите частями
Отправляйте переводы и выигрывайте подарки с «Оптима Банком» и «Золотой короной»
Популярные новости
Путешествие души: Умра стала доступнее с&nbsp;рассрочкой по&nbsp;шариату от&nbsp;MIslamic Путешествие души: Умра стала доступнее с рассрочкой по шариату от MIslamic
Куда инвестируют в&nbsp;Бишкеке, когда традиционные способы теряют привлекательность Куда инвестируют в Бишкеке, когда традиционные способы теряют привлекательность
&laquo;Айыл Банк&raquo; снижает ставки по&nbsp;лизингу: техника стала доступнее «Айыл Банк» снижает ставки по лизингу: техника стала доступнее
МПЦ (&laquo;Элкарт&raquo;) выходит на&nbsp;новый уровень сотрудничества с&nbsp;UnionPay МПЦ («Элкарт») выходит на новый уровень сотрудничества с UnionPay
Бизнес
&laquo;Оптима Банк&raquo;: Успейте принять участие в&nbsp;акции &laquo;Вперед за&nbsp;короной&raquo; «Оптима Банк»: Успейте принять участие в акции «Вперед за короной»
MIX&nbsp;&mdash; тариф, который подстраивается под вашу жизнь MIX — тариф, который подстраивается под вашу жизнь
Central Asia Capital и&nbsp;&laquo;Российская газета&raquo; подписали партнерское соглашение Central Asia Capital и «Российская газета» подписали партнерское соглашение
Кешбэк 5&nbsp;процентов от&nbsp;BAKAI&nbsp;&mdash; покупайте в&nbsp;супермаркетах весь декабрь выгоднее Кешбэк 5 процентов от BAKAI — покупайте в супермаркетах весь декабрь выгоднее
4 декабря, четверг
17:27
Кыргызстан и Пакистан подписали пакет соглашений для расширения сотрудничества Кыргызстан и Пакистан подписали пакет соглашений для ра...
17:17
МЧС: как вести себя при землетрясении и что положить в «тревожный чемоданчик»
17:14
В Кыргызстане растет число людей с инвалидностью
17:07
«Оптима Банк»: Успейте принять участие в акции «Вперед за короной»
17:00
Использовать старые бахилы как вторсырье предлагает депутат БГК