«Оптима Банк»: Успейте принять участие в акции «Вперед за короной»

«Оптима Банк» и система денежных переводов «Золотая Корона» продолжают радовать клиентов ценными призами.

До завершения акции осталось совсем немного времени — не упустите свой шанс!

Главные призы

1 место: электросамокат Ninebot F2 Plus.

2 место: электровелосипед Skillmax 350 Ватт.

3 место: телевизор Elista TV 43″ Smart WebOS.

Как участвовать?

Отправляйте денежные переводы через «Золотую Корону» в отделениях «Оптима Банка».

Сумма перевода: от 10 тысяч сомов.

Вы автоматически становитесь участником акции.

Больше переводов — выше шансы на победу!

Акция действует до 31 декабря 2025 года.

Совершайте переводы — и, возможно, следующий приз достанется именно вам!

«Оптима Банк» — ваш надежный партнер.