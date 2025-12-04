«Оптима Банк»: Успейте принять участие в акции «Вперед за короной»

«Оптима Банк» и система денежных переводов «Золотая Корона» продолжают радовать клиентов ценными призами.
До завершения акции осталось совсем немного времени — не упустите свой шанс!
Главные призы
- 1 место: электросамокат Ninebot F2 Plus.
- 2 место: электровелосипед Skillmax 350 Ватт.
- 3 место: телевизор Elista TV 43″ Smart WebOS.
Как участвовать?
Отправляйте денежные переводы через «Золотую Корону» в отделениях «Оптима Банка».
Сумма перевода: от 10 тысяч сомов.
Вы автоматически становитесь участником акции.
Больше переводов — выше шансы на победу!
Акция действует до 31 декабря 2025 года.
Совершайте переводы — и, возможно, следующий приз достанется именно вам!