MIX от MEGA: максимум свободы и удобства в одном тарифе

Тариф MIX от государственного оператора связи MEGA — это современный взгляд на мобильную связь, где каждый абонент сам формирует свой идеальный набор услуг.

За 540 сомов в месяц пользователи получают все необходимое для комфортного цифрового дня:

• 50 гигабайт высокоскоростного интернета (и возможность увеличить объем еще на +30 ГБ, выбрав соответствующую опцию);

• возможность раздавать весь трафик;

• безлимитные звонки и SMS внутри сети MEGA;

• 30 минут на номера других операторов КР;

• доступ к 50 ТВ-каналам в сервисе MegaTV.

Главная особенность MIX — гибкость и персонализация. Каждый месяц абоненты могут бесплатно выбрать две дополнительные опции из десяти, среди которых:

30 гигабайт высокоскоростного интернета;

30 минут на номера других мобильных операторов КР;

MegaTV Premium (200 каналов);

безлимитный ночной интернет «Ночь без границ»;

безлимит на WhatsApp, Telegram, Instagram;

подписка «Яндекс Плюс» с доступом к «Кинопоиску», «Яндекс Музыке», «Яндекс Книгам», а еще к скидкам до 10 процентов на поездки в тарифах «Комфорт» и выше в «Яндекс Go»;

онлайн-кинотеатр «Этномедиа»;

онлайн-кинотеатр Start;

онлайн-кинотеатр Megogo;

онлайн-кинотеатр Wink.

Все настройки тарифа доступны в приложении MEGA24, а подключить MIX можно по команде *778*540# в офисах обслуживания, через контакт-центр или в мобильном приложении.

MIX — это выбор для тех, кто ценит свободу, удобство и возможность создавать мобильную связь под себя.

MEGA — пользуйся НАШЕЙ связью!

Лицензия ГАС КР: № 14-1133-КР, 18-0326-КР, 18-0303-КР, 15-1446-КР, 16-0090-КР, 18-0261-КР.