MIX от MEGA: максимум свободы и удобства в одном тарифе

Тариф MIX от государственного оператора связи MEGA — это современный взгляд на мобильную связь, где каждый абонент сам формирует свой идеальный набор услуг.
За 540 сомов в месяц пользователи получают все необходимое для комфортного цифрового дня:
• 50 гигабайт высокоскоростного интернета (и возможность увеличить объем еще на +30 ГБ, выбрав соответствующую опцию);
• возможность раздавать весь трафик;
• безлимитные звонки и SMS внутри сети MEGA;
• 30 минут на номера других операторов КР;
• доступ к 50 ТВ-каналам в сервисе MegaTV.
Главная особенность MIX — гибкость и персонализация. Каждый месяц абоненты могут бесплатно выбрать две дополнительные опции из десяти, среди которых:
- 30 гигабайт высокоскоростного интернета;
- 30 минут на номера других мобильных операторов КР;
- MegaTV Premium (200 каналов);
- безлимитный ночной интернет «Ночь без границ»;
- безлимит на WhatsApp, Telegram, Instagram;
- подписка «Яндекс Плюс» с доступом к «Кинопоиску», «Яндекс Музыке», «Яндекс Книгам», а еще к скидкам до 10 процентов на поездки в тарифах «Комфорт» и выше в «Яндекс Go»;
- онлайн-кинотеатр «Этномедиа»;
- онлайн-кинотеатр Start;
- онлайн-кинотеатр Megogo;
- онлайн-кинотеатр Wink.
Все настройки тарифа доступны в приложении MEGA24, а подключить MIX можно по команде *778*540# в офисах обслуживания, через контакт-центр или в мобильном приложении.
MIX — это выбор для тех, кто ценит свободу, удобство и возможность создавать мобильную связь под себя.
MEGA — пользуйся НАШЕЙ связью!
Лицензия ГАС КР: № 14-1133-КР, 18-0326-КР, 18-0303-КР, 15-1446-КР, 16-0090-КР, 18-0261-КР.