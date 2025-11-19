12:53
Бизнес

Тариф «О!Мамлекеттик» — это стабильная связь и выгода для госслужащих

Мобильный оператор О! выражает глубокое уважение и признательность сотрудникам государственных и муниципальных структур, чья ежедневная работа является основой развития страны. Для обеспечения этих специалистов надежной и выгодной связью действует специальный тариф «О!Мамлекеттик», разработанный с акцентом на качество, широкое покрытие и доступность.

Надежность, проверенная регионами: лидерское 4G-покрытие О!

Для госслужащих, чья работа часто связана с командировками и региональной работой, решающее значение имеет стабильность связи в любой точке Кыргызстана. Мобильный оператор О! является признанным лидером по масштабу 4G-покрытия в стране, поэтому обеспечивает доступ к быстрой и устойчивой связи даже в отдаленных населенных пунктах, в горах и вдоль междугородних трасс. Это означает, что важные служебные вопросы будут решены вовремя, а личное общение не прервется, независимо от географии.

Все нужное в одном тарифе

Всего за 250 сомов на четыре недели тариф предоставляет:

  • 40 ГБ интернета на максимально возможной скорости;
  • бесплатную раздачу интернета;
  • 20 минут на другие сотовые операторы КР;
  • безлимитные звонки и SMS внутри сети О!;
  • топ-40 ТВ-каналов.

Простое подключение

Подключение занимает всего пару минут: скачайте или обновите приложение «Мой О!» в Google Play или App Store, зайдите в раздел «Моя связь» → «Тарифы» → «Специальные тарифы» → «О!Мамлекеттик» и заполните форму. После быстрой проверки данных тариф будет подключен автоматически и продлеваться каждые четыре недели при наличии средств на счете.

Бесплатная подписка O!Prime на 90 дней

Вдобавок к тарифу вы можете активировать супервыгодную подписку O!Prime БЕСПЛАТНО на 90 дней, которая дает еще больше интернета: +10 ГБ дополнительного интернета, выгодный кешбэк 2 процента при оплате картой Visa Cashback O!Bank, до 100 процентов при оплате по QR O!Bank, нулевые комиссии и еще больше мест для оплаты накопленными бонусами! Карту O!Bank вы можете оформить онлайн в «Мой О!» или в любом O!Store. Подробнее — на o.kg.

О! — всегда выгодно, всегда с народом.

Подробную информацию о тарифе и условиях подключения можно также получить на официальном сайте o.kg или в ближайшем офисе О!Store.

ООО «НУР Телеком». Лицензии ГАС при ГКИТиС КР от 06.12.2016: № 16-0062-КР, 16-0063-КР.

ОсОО «Грин Телеком Сервис». Лицензии НБ КР № 2021030817, 3022030817 от 03.08.2017.

ОАО «О!Банк». Лицензия НБ КР № 044 от 17.09.2024.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/351470/
