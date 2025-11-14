17:01
Бизнес

Валентина Шевченко снова в деле! Главный бой сезона в прямом эфире O!TV

Уже 16 ноября весь Кыргызстан будет следить за главным событием в мире смешанных единоборств — UFC 322. На арене легендарного Madison Square Garden в Нью-Йорке в соглавном бою вечера в октагон снова выйдет наша гордость и любимая чемпионка — Валентина Шевченко! Смотрите бой в прямом эфире на Setanta Sports 1 в приложении O!TV.

Соперница — грозная Чжан Вэйли, но мы знаем, кто завоюет сердца болельщиков. Ведь Шевченко не просто чемпионка. Мы помним ее легендарные победы, жесткие удары, точность движений и тот особый момент, когда под светом прожекторов звучит имя Кыргызстана. И вот снова настал час — болеем всем сердцем, всей страной, всей душой!

Никаких записей, никаких пересказов — только живая энергия, комментаторы, напряжение каждого раунда и настоящие эмоции.

  • 16 ноября 09.00 (по бишкекскому времени);
  • Setanta Sports 1 — прямая трансляция в приложении O!TV.

В главном бою вечера также выступит Ислам Махачев, который сразится за титул в полусреднем весе.

Скачивайте O!TV по ссылке https://o.kg/s/otv и подключайте командой *750*3# — три дня бесплатно при первом подключении, далее всего 7 сомов в день (с НДС, без НсП).

Вся страна смотрит — верим в Пулю!

Лицензии ГАС при ГКИТиС КР: ООО «НУР Телеком» № 16-0062-КР и № 16-0063-КР от 06.12.2016.
