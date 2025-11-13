16:05
USD 87.45
EUR 101.24
RUB 1.08
Бизнес

MegaPay и Минюст внедрили оплату нотариальных услуг через платформу E-NOTARIAT

Реализован очередной шаг на пути цифровизации государственных услуг. В рамках соглашения между MegaPay и Министерством юстиции Кыргызской Республики в систему «Электронный нотариат КР (E-NOTARIAT) внедрена технология ELQR.

Теперь гражданам больше не нужно вводить реквизиты вручную — оплатить госпошлину и услуги правового и технического характера (УПТХ) можно, просто отсканировав QR-код MegaPay. Сервис доступен из любого банковского приложения или электронного кошелька и поддерживает более 20 банков и платежных систем.

Интеграция MegaPay обеспечивает прозрачность, мгновенное подтверждение и полную идентификацию онлайн-платежей, связывая нотариальные действия с их оплатой в режиме реального времени.

«Это решение — важный шаг в развитии цифрового взаимодействия между государством и гражданами. Мы рады быть технологическим партнером в проекте, который делает нотариальные услуги быстрее, удобнее и прозрачнее», — отметили в MegaPay.

Внедрение ELQR от MegaPay открывает новые возможности для дальнейшей автоматизации и расширения цифровых сервисов в сфере юстиции Кыргызстана.

Лицензии НБ КР № 3028080120 и № 2027080120 от 8 января 2020 года.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/350787/
просмотров: 243
Версия для печати
Материалы по теме
MEGA дарит безлимитный интернет к маркетплейсам
Бизнес без границ: смарт POS-терминал 3-в-1 от MegaPay
Тариф Exclusive от MEGA: связь премиум-класса и особые условия в KARVEN
Тариф «Мамлекеттик»: выгодная связь для работников госучреждений
Смотрите все, что хотите, — с тарифной опцией «Все кинотеатры + ТВ» от MEGA
Получайте бонусы за повседневную оплату в MegaPay
MEGA и Минприроды КР подписали меморандум о цифровом сотрудничестве
Футбол без границ: Wi-Fi от MEGA на стадионе и трансляции в MegaTV
Больше гигабайтов, больше свободы — тариф MIX от MEGA
MEGA предупреждает: Осторожно, телефонные мошенники снова активизировались!
Популярные новости
Отключение газа. Ремонтные работы продолжаются по&nbsp;инициативе мэрии Бишкека Отключение газа. Ремонтные работы продолжаются по инициативе мэрии Бишкека
Недвижимость: устойчивый рост инвестиций в&nbsp;эпоху глобальной неопределенности Недвижимость: устойчивый рост инвестиций в эпоху глобальной неопределенности
iPhone 17&nbsp;уже в&nbsp;O!Store&nbsp;&mdash; есть рассрочка с&nbsp;бесплатной доставкой iPhone 17 уже в O!Store — есть рассрочка с бесплатной доставкой
Royal Central Park Sales Academy&nbsp;&mdash; путь к&nbsp;формированию команды профессионалов Royal Central Park Sales Academy — путь к формированию команды профессионалов
Бизнес
MegaPay и&nbsp;Минюст внедрили оплату нотариальных услуг через платформу E-NOTARIAT MegaPay и Минюст внедрили оплату нотариальных услуг через платформу E-NOTARIAT
&laquo;Переходи на&nbsp;О! Комбо&raquo;: 80&nbsp;ГБ и&nbsp;100&nbsp;ГБ интернета + премиум-номер в&nbsp;подарок «Переходи на О! Комбо»: 80 ГБ и 100 ГБ интернета + премиум-номер в подарок
НПС &laquo;Элкарт&raquo; (Кыргызстан) и&nbsp;Arca (Армения) подписали меморандум о&nbsp;сотрудничестве НПС «Элкарт» (Кыргызстан) и Arca (Армения) подписали меморандум о сотрудничестве
&laquo;Элдик Банк&raquo; и&nbsp;АБР запускают проект по&nbsp;поддержке аграриев Кыргызстана «Элдик Банк» и АБР запускают проект по поддержке аграриев Кыргызстана
13 ноября, четверг
15:58
Не хватает денег. Глобальный прогресс в борьбе с туберкулезом под угрозой Не хватает денег. Глобальный прогресс в борьбе с туберк...
15:38
В Бишкеке открылась ярмарка «Кыргызстан ЭКСПО — 2025»
15:37
Опыт Узбекистана и Таджикистана по организации трудовой миграции интересен РФ
15:11
Минтранс завершил асфальтирование дороги Беловодское — Толок
15:08
В Таласской области на 6,5 гектара построят детский развлекательный центр