MegaPay и Минюст внедрили оплату нотариальных услуг через платформу E-NOTARIAT

Реализован очередной шаг на пути цифровизации государственных услуг. В рамках соглашения между MegaPay и Министерством юстиции Кыргызской Республики в систему «Электронный нотариат КР (E-NOTARIAT) внедрена технология ELQR.

Теперь гражданам больше не нужно вводить реквизиты вручную — оплатить госпошлину и услуги правового и технического характера (УПТХ) можно, просто отсканировав QR-код MegaPay. Сервис доступен из любого банковского приложения или электронного кошелька и поддерживает более 20 банков и платежных систем.

Интеграция MegaPay обеспечивает прозрачность, мгновенное подтверждение и полную идентификацию онлайн-платежей, связывая нотариальные действия с их оплатой в режиме реального времени.

«Это решение — важный шаг в развитии цифрового взаимодействия между государством и гражданами. Мы рады быть технологическим партнером в проекте, который делает нотариальные услуги быстрее, удобнее и прозрачнее», — отметили в MegaPay.

Внедрение ELQR от MegaPay открывает новые возможности для дальнейшей автоматизации и расширения цифровых сервисов в сфере юстиции Кыргызстана.

Лицензии НБ КР № 3028080120 и № 2027080120 от 8 января 2020 года.