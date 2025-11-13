13:18
USD 87.45
EUR 101.24
RUB 1.08
Бизнес

«Переходи на О! Комбо»: 80 ГБ и 100 ГБ интернета + премиум-номер в подарок

Легендарная линейка тарифов «Переходи на О! Комбо» с бесплатными комбо-опциями стала круче при прежней стоимости. Пакеты интернета и минут вне сети увеличены вдвое, а оплатив любой из тарифов на полгода, можно получить стильный, премиальный номер абсолютно бесплатно.

И это настоящий «комбо-удар» по расходам:

  • Удвоенный интернет-трафик. Объем мобильного трафика увеличен в два раза и теперь достигает 80 ГБ и 100 ГБ!
  • Удвоенные минуты. Пакеты минут для звонков на номера других операторов так же удвоен.

Фактически вы получаете вдвое больше услуг за ту же стоимость, что делает эти тарифы одними из самых выгодных на рынке.

Бесплатный премиальный номер!

Красивый номер, который легко запомнить, — это часть вашего имиджа, будь то для бизнеса, где важна узнаваемость, или для личного общения.

Воспользуйтесь возможностью и получите такой номер бесплатно: просто выберите свой «Переходи на О! Комбо» и оплатите тариф сразу на полгода вперед.

Подключайтесь прямо сейчас в приложении «Мой О!» — скачайте или обновите его в Google Play или App Store. Там же вы можете активировать бесплатную подписку O!Prime на 90 дней, которая дает еще больше интернета: +10 ГБ дополнительного интернета, кешбэк до 100 процентов и 0 процентов комиссии за платежи!

Лицензии ГАС при ГКИТиС КР: ООО «НУР Телеком» № 16-0062-КР и 16-0063-КР от 06.12.2016. Подробнее: o.kg

ОсОО «Грин Телеком Сервис». Лицензии НБ КР № 2021030817, 3022030817 от 03.08.2017.

ОАО «О!Банк». Лицензия НБ КР № 044 от 17.09.2024.
