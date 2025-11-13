«Переходи на О! Комбо»: 80 ГБ и 100 ГБ интернета + премиум-номер в подарок

Легендарная линейка тарифов «Переходи на О! Комбо» с бесплатными комбо-опциями стала круче при прежней стоимости. Пакеты интернета и минут вне сети увеличены вдвое, а оплатив любой из тарифов на полгода, можно получить стильный, премиальный номер абсолютно бесплатно.

И это настоящий «комбо-удар» по расходам:

Удвоенный интернет-трафик. Объем мобильного трафика увеличен в два раза и теперь достигает 80 ГБ и 100 ГБ!

Фактически вы получаете вдвое больше услуг за ту же стоимость, что делает эти тарифы одними из самых выгодных на рынке.

Бесплатный премиальный номер!

Красивый номер, который легко запомнить, — это часть вашего имиджа, будь то для бизнеса, где важна узнаваемость, или для личного общения.

Воспользуйтесь возможностью и получите такой номер бесплатно: просто выберите свой «Переходи на О! Комбо» и оплатите тариф сразу на полгода вперед.

Подключайтесь прямо сейчас в приложении «Мой О!» — скачайте или обновите его в Google Play или App Store. Там же вы можете активировать бесплатную подписку O!Prime на 90 дней, которая дает еще больше интернета: +10 ГБ дополнительного интернета, кешбэк до 100 процентов и 0 процентов комиссии за платежи!

Лицензии ГАС при ГКИТиС КР: ООО «НУР Телеком» № 16-0062-КР и 16-0063-КР от 06.12.2016. Подробнее: o.kg

ОсОО «Грин Телеком Сервис». Лицензии НБ КР № 2021030817, 3022030817 от 03.08.2017.

ОАО «О!Банк». Лицензия НБ КР № 044 от 17.09.2024.