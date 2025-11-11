MEGA дарит безлимитный интернет к маркетплейсам

Государственный оператор сотовой связи MEGA подготовил подарок для всех любителей онлайн-покупок. В честь Всемирного дня шопинга компания предоставляет своим абонентам бесплатный безлимитный интернет-доступ к популярным маркетплейсам.

Только 11 ноября в течение суток пользователи MEGA смогут совершать покупки на Wildberries, Ozon, Pinduoduo, Taobao, Poizon, Alibaba, 1688, Temu и AliExpress без ограничений по трафику.

Акция действует автоматически для всех абонентов компании и не требует дополнительного подключения.

Благодаря акции MEGA делает онлайн-шопинг еще удобнее и выгоднее — теперь можно заказывать товары, не задумываясь о потраченных гигабайтах.

MEGA продолжает радовать своих пользователей выгодными предложениями и заботиться о том, чтобы цифровые возможности становились доступнее каждому.

Приятного шопинга с MEGA!

Лицензия ГАС КР: № 14-1133-КР, 18-0326-КР, 18-0303-КР, 15-1446-КР, 16-0090-КР, 18-0261-КР.