11:45
USD 87.45
EUR 100.46
RUB 1.08
Бизнес

Elite House запускает «Оранжевую пятницу x4» — время теплых цен

Строительная компания Elite House запускает собственный формат ноябрьских предложений — «Оранжевая пятница x4». В отличие от привычной «черной пятницы», это серия из четырех особенных пятниц ноября, объединенных одной идеей — временем теплых цен.

Только в эти дни действуют уникальные условия:

— минус $50  за квадратный метр при покупке квартиры;
— минус $100 за квадратный метр при покупке коммерческого помещения;
— iPhone 17 в подарок каждому новому владельцу.

«Оранжевая пятница x4» — фирменный проект Elite House, который символизирует энергию, уверенность и современный подход компании к строительству жилья и коммерческих объектов в Кыргызстане.
Оранжевый — корпоративный цвет бренда, ассоциирующийся с теплом, качеством и надежностью, за которые Elite House ценят тысячи семей по всей стране.

«Оранжевая пятница x4» проходит в течение всего ноября — каждую пятницу месяца. Подробности и условия участия можно уточнить в отделах продаж Elite House и на официальных страницах компании в социальных сетях.

WhatsApp: +996 555 505 050
Instagram: @elite_house_kg

Четыре пятницы пройдут быстро.
Успейте воспользоваться временем теплых цен от Elite House!
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/349808/
просмотров: 336
Версия для печати
Материалы по теме
Целы и невредимы: ночное землетрясение не отразилось на объектах Elite House
Ежегодное озеленение от Elite House — «Бишкек, Дыши»!
Илон Маск: Сейчас стоит покупать недвижимость и акции, а не доллары
Руслан Нармедов, гендиректор Elite House: Инвестиции в недвижимость — выгодные!
Кыргызстанцы могут принять участие в инвестиционном саммите в Саудовской Аравии
Коммерческая недвижимость от Elite House — выгодные вложения!
Цены тают с Elite House
INVEST CENTER — «cупермаркет» бизнес-идей и инвесторов!
Впервые в Кыргызстане вышел документальный фильм об истории Elite House
Популярные новости
MBANK предлагает 15&nbsp;процентов годовых по&nbsp;депозиту на&nbsp;девять месяцев MBANK предлагает 15 процентов годовых по депозиту на девять месяцев
Новая АЗС &laquo;Чайна Петроль Компани Джунда&raquo; открылась в&nbsp;Кемине Новая АЗС «Чайна Петроль Компани Джунда» открылась в Кемине
Ансамбль &laquo;Ясмин&raquo; из&nbsp;Кемина завоевал гран-при на&nbsp;конкурсе в&nbsp;Алматы Ансамбль «Ясмин» из Кемина завоевал гран-при на конкурсе в Алматы
Visa и&nbsp;MBANK воплощают футбольные мечты&nbsp;&mdash; шанс встретиться с&nbsp;Ламином Ямалем Visa и MBANK воплощают футбольные мечты — шанс встретиться с Ламином Ямалем
Бизнес
Elite House запускает &laquo;Оранжевую пятницу x4&raquo;&nbsp;&mdash; время теплых цен Elite House запускает «Оранжевую пятницу x4» — время теплых цен
&laquo;Айыл Банк&raquo; представил&nbsp;KP на&nbsp;региональном круглом столе UNEPFI в&nbsp;Брюсселе «Айыл Банк» представил KP на региональном круглом столе UNEPFI в Брюсселе
Тариф Exclusive от&nbsp;MEGA: связь премиум-класса и&nbsp;особые условия в&nbsp;KARVEN Тариф Exclusive от MEGA: связь премиум-класса и особые условия в KARVEN
В&nbsp;Бишкеке состоялся венгерско-кыргызский форум пищевой промышленности В Бишкеке состоялся венгерско-кыргызский форум пищевой промышленности
6 ноября, четверг
11:45
Власти Молдовы приняли решение закрыть «Русский дом» в Кишиневе Власти Молдовы приняли решение закрыть «Русский дом» в ...
11:37
Инфаркт и инсульт все чаще поражают молодых кыргызстанцев
11:34
Дети-сироты с инвалидностью в городе Ош могут остаться без жилья
11:26
США планируют запустить системы РЭБ для подавления спутников России и Китая
11:23
Ежегодно в мире исчезает около 10,9 миллиона гектаров леса