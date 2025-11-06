Строительная компания Elite House запускает собственный формат ноябрьских предложений — «Оранжевая пятница x4». В отличие от привычной «черной пятницы», это серия из четырех особенных пятниц ноября, объединенных одной идеей — временем теплых цен.
Только в эти дни действуют уникальные условия:
— минус $50 за квадратный метр при покупке квартиры;
— минус $100 за квадратный метр при покупке коммерческого помещения;
— iPhone 17 в подарок каждому новому владельцу.
«Оранжевая пятница x4» — фирменный проект Elite House, который символизирует энергию, уверенность и современный подход компании к строительству жилья и коммерческих объектов в Кыргызстане.
Оранжевый — корпоративный цвет бренда, ассоциирующийся с теплом, качеством и надежностью, за которые Elite House ценят тысячи семей по всей стране.
«Оранжевая пятница x4» проходит в течение всего ноября — каждую пятницу месяца. Подробности и условия участия можно уточнить в отделах продаж Elite House и на официальных страницах компании в социальных сетях.
WhatsApp: +996 555 505 050
Instagram: @elite_house_kg
Четыре пятницы пройдут быстро.
Успейте воспользоваться временем теплых цен от Elite House!