Великобритания поддерживает реформы и модернизацию Узбекистана

В рамках официального визита в Великобританию руководитель администрации президента Республики Узбекистан Саида Мирзиеева провела ряд встреч с представителями правительства, парламента, деловых и научных кругов. Визит стал ярким свидетельством того, что Узбекистан уверенно утверждает себя как открытое, современное и надежное государство-партнер на международной арене.

Саида Мирзиеева подчеркнула, что сегодняшний Узбекистан — это динамично развивающееся государство с четкой стратегией реформ и прочной экономической базой, вызывающей все больший интерес британских инвесторов.

В стране уже успешно работают более 270 компаний из Великобритании, и их число продолжает расти.

Во время встречи со спикером Палаты общин британского парламента Линдси Хойлом стороны выразили уверенность, что создание Всепартийной группы по Центральной Азии станет новой платформой для укрепления межпарламентского диалога и партнерства между Великобританией и странами региона.

С советником премьер-министра по инвестициям Варуном Чандрой и экономическим секретарем Казначейства Люси Ригби обсуждались перспективы реализации совместных проектов, поддержка реформ и процесс вступления Узбекистана во Всемирную торговую организацию. Британская сторона подтвердила полную поддержку усилий Ташкента по модернизации экономики и улучшению инвестиционного климата.

Отдельное внимание было уделено сфере образования и развитию человеческого капитала. На встрече с вице-премьером и министром юстиции Великобритании Дэвидом Лэмми обсуждались внедрение кембриджских образовательных программ в узбекских школах, запуск изучения узбекского языка в Оксфорде, а также привлечение преподавателей-носителей английского языка.

Одним из ключевых итогов визита стало открытие в Оксфордском университете программы узбекских исследований — первой в Великобритании. Теперь студенты смогут изучать современный и древнеузбекский (чагатайский) языки. За вклад в развитие образования и продвижение прав женщин Саида Мирзиеева была удостоена специальной награды Оксфорда.

Встреча с баронессой Ариэль Малард де Ротшильд подчеркнула высокий уровень доверия со стороны ведущих мировых финансовых институтов, таких как Rothschild & Co, активно участвующих в экономических преобразованиях Узбекистана.

«Сегодня Узбекистан — это динамично развивающаяся страна с четкой стратегией реформ и сильной экономической базой. Рада, что компания Rothschild & Co активно участвует в этих процессах преобразований, и надеюсь, что взаимовыгодное сотрудничество будет и дальше развиваться», — отметила Саида Мирзиеева.

Визит в Великобританию стал еще одним подтверждением того, что Узбекистан открывается миру, науке, технологиям, инвестициям и международному диалогу, укрепляя свое место на мировой арене как страна новых возможностей и надежный партнер для долгосрочного сотрудничества.