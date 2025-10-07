17:39
Бизнес

Тариф Exclusive от MEGA: когда связь становится символом статуса

Ваш номер — это не просто комбинация цифр. Это часть вашего имиджа, отражение успеха и уверенности. Государственный оператор связи MEGA представляет тариф Exclusive — премиальное предложение для тех, кто выбирает безупречное качество и статус во всем.

С Exclusive вы получаете не просто лучший тариф, а особый знак отличия — премиальный номер с кодом 0888 или 0880. Эти цифры символизируют бесконечность, процветание и силу, а значит, еще до первого звонка говорят о вашем уровне.

Что входит в тариф EXCLUSIVE?

  • 300 гигабайт скоростного интернета;
  • 300 минут на номера других операторов Кыргызстана;
  • безлимитные звонки внутри сети MEGA;
  • безлимитная раздача интернета;
  • 1 гигабайт в роуминге;
  • премиум подписка на услугу «Все кинотеатры + ТВ»;
  • 90 дней подписки «Яндекс Плюс» в подарок;
  • персональное обслуживание 24/7 по номеру *888.

Стоимость — 1 тысяча 690 сомов в месяц.

Тариф Exclusive — это не просто комфорт. Это знак, что вы привыкли выбирать лучшее.

Подключайте в центрах продаж и обслуживания MEGA — и пусть ваш номер говорит о вас еще до звонка.

Лицензии ГАС КР: № 14-1133-КР, № 18-0326-КР, № 18-0303-КР, № 15-1446-КР, № 16-0090-КР, № 18-0261-КР.
