Тариф Exclusive от MEGA: когда связь становится символом статуса

Ваш номер — это не просто комбинация цифр. Это часть вашего имиджа, отражение успеха и уверенности. Государственный оператор связи MEGA представляет тариф Exclusive — премиальное предложение для тех, кто выбирает безупречное качество и статус во всем.

С Exclusive вы получаете не просто лучший тариф, а особый знак отличия — премиальный номер с кодом 0888 или 0880. Эти цифры символизируют бесконечность, процветание и силу, а значит, еще до первого звонка говорят о вашем уровне.

Что входит в тариф EXCLUSIVE?

300 гигабайт скоростного интернета;

300 минут на номера других операторов Кыргызстана;

безлимитные звонки внутри сети MEGA;

безлимитная раздача интернета;

1 гигабайт в роуминге;

премиум подписка на услугу «Все кинотеатры + ТВ»;

90 дней подписки «Яндекс Плюс» в подарок;

персональное обслуживание 24/7 по номеру *888.

Стоимость — 1 тысяча 690 сомов в месяц.

Тариф Exclusive — это не просто комфорт. Это знак, что вы привыкли выбирать лучшее.

Подключайте в центрах продаж и обслуживания MEGA — и пусть ваш номер говорит о вас еще до звонка.

Лицензии ГАС КР: № 14-1133-КР, № 18-0326-КР, № 18-0303-КР, № 15-1446-КР, № 16-0090-КР, № 18-0261-КР.