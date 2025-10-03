13:08
Кыргызстан вдохновил Шеридана Брасса: артист снял здесь новый клип

Команда «Тегин арт» продолжает реализовывать проекты, которые открывают Кыргызстан артистам со всего мира. Многие из них приезжают в нашу страну впервые и остаются под глубоким впечатлением от гостеприимства, природы и богатой культуры.

Очередным подтверждением этому стал визит известного кавер-певца Шеридана Брасса, которого пригласила команда «Тегин арт» в Бишкек в рамках концерта Ани Лорак, который состоялся 7 сентября этого года. Для артиста эта поездка стала настоящим открытием: его вдохновили атмосфера Кыргызстана, красота природы и теплота людей.

Результатом поездки стало музыкальное видео — клип, который Шеридан снял во время своего визита. Этот клип ярко показал, насколько стильно и искренне ему понравилась наша республика.

У Шеридана Брасса многотысячная аудитория по всему миру, и благодаря этому проекту о Кыргызстане узнало еще больше людей. Видео стало своеобразной визитной карточкой страны, подчеркнув ее уникальность и привлекательность для иностранных гостей.

Для «Тегин арт» это важная миссия — создавать проекты, которые не только объединяют людей через искусство, но и продвигают культуру и имидж Кыргызстана на международной арене.
