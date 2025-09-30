15:41
USD 87.40
EUR 102.47
RUB 1.05
Бизнес

IMEI-регистрация телефонов: шаг вперед для рынка устройств

Кыргызский мобильный регистрационный центр (КМРЦ) запустил обновленную систему регистрации IMEI-кодов мобильных устройств. Напомним, нововведение направлено на упрощение процедур для бизнеса, сокращение сроков оформления и повышение прозрачности рынка. Импортеры уже поделились своими первыми впечатлениями.

«Процесс стал быстрее и понятнее»

Сергей Мазниченко, представитель сети магазинов «Мой телефон»: «Раньше оформление документов занимало много времени, а сама процедура регистрации IMEI-кодов требовала посещения офиса. С новой системой все делается онлайн, гораздо быстрее и понятнее. Это большой плюс для бизнеса и покупателей».

«Повысились прозрачность и контроль»

Айдана Айманбетова, представитель ОсОО «ЦБТ», магазин «Евролюкс»: «Для импортеров важно, чтобы рынок был защищен от нелегальной техники. Новая система позволяет четко отследить происхождение устройства и избежать проблем на этапе реализации. Это повышает доверие к нам со стороны клиентов и партнеров».

«Экономия времени и снижение затрат»

Баатыр Джапаров, коммерческий директор ОсОО «Минг Хуа Лонг»: «Мы ввозим крупные партии смартфонов, поэтому вопрос скорости регистрации всегда стоял остро. Теперь регистрация IMEI проходит автоматически через интеграцию с базой КМРЦ. Это экономит не только время сотрудников, но и снижает административные расходы компании. Система удобная и современная, это шаг вперед для всей отрасли».

Таким образом, система КМРЦ уже получила положительные оценки со стороны представителей бизнеса. Импортеры отмечают, что изменения способствуют развитию цивилизованного рынка мобильных устройств, защите потребителей и росту доверия к официальным поставщикам.
