Выгодная связь для бюджетников от Мобильного оператор О!

Мобильный оператор О! напоминает: для государственных служащих действует специальный тариф «О!Мамлекеттик». Всего за 250 сомов на четыре недели вы получаете:

40 гигабайт интернета на максимально возможной скорости;

бесплатную раздачу интернета;

20 минут на другие сотовые операторы КР;

безлимитные звонки и SMS внутри сети О!;

топ-40 ТВ-каналов.

Подключение занимает всего пару минут: откройте приложение «Мой О!», обновите его при необходимости и выберите в разделе «Моя связь» → «Тарифы» → «Специальные тарифы» → «О!Мамлекеттик» и заполните форму. После быстрой проверки данных тариф будет подключен автоматически и продлеваться каждые четыре недели при наличии средств на счете.

Этот тариф создан специально для сотрудников МЧС, МВД, учителей, врачей и всех, кто работает на благо страны. «О!Мамлекеттик» помогает экономить и получать больше возможностей для связи — именно поэтому Мобильный оператор О! уже много лет поддерживает бюджетников выгодными предложениями.

О! — всегда рядом, всегда с народом.

