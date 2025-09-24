17:14
Выгодная связь для бюджетников от Мобильного оператор О!

Мобильный оператор О! напоминает: для государственных служащих действует специальный тариф «О!Мамлекеттик». Всего за 250 сомов на четыре недели вы получаете:

  • 40 гигабайт интернета на максимально возможной скорости;
  • бесплатную раздачу интернета;
  • 20 минут на другие сотовые операторы КР;
  • безлимитные звонки и SMS внутри сети О!;
  • топ-40 ТВ-каналов.

Подключение занимает всего пару минут: откройте приложение «Мой О!», обновите его при необходимости и выберите в разделе «Моя связь» → «Тарифы» → «Специальные тарифы» → «О!Мамлекеттик» и заполните форму. После быстрой проверки данных тариф будет подключен автоматически и продлеваться каждые четыре недели при наличии средств на счете.

Этот тариф создан специально для сотрудников МЧС, МВД, учителей, врачей и всех, кто работает на благо страны. «О!Мамлекеттик» помогает экономить и получать больше возможностей для связи — именно поэтому Мобильный оператор О! уже много лет поддерживает бюджетников выгодными предложениями.

О! — всегда рядом, всегда с народом.

Лицензии ГАС при ГКИТиС КР: ООО «НУР Телеком» № 16-0062-КР и № 16-0063-КР от 06.12.2016. Подробнее: o.kg.
