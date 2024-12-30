11:25
USD 87.00
EUR 90.59
RUB 0.86
Бизнес

Как не остаться без связи в Новый год? Пополнить баланс «О!Бонусами»

Тысячи абонентов О! уже пользуются мобильной связью бесплатно! Хотите и вы тоже?

Все просто — копите «О!Бонусы» и пополняйте ими баланс!

Совсем скоро главная ночь года, а следом и длинные выходные, поэтому как никогда важно быть на связи — обмениваться поздравлениями, смотреть любимое кино и слушать музыку!

Как получить «О!Бонусы»?

  • оплачивайте услуги связи О!;
  • оплачивайте картой Visa O!Bank онлайн или в POS-терминалах и получайте 2 процента кешбэка бонусами;
  • покупайте на O!Market и получайте 300 бонусов за первую покупку и кешбэк 2 процента за следующие;
  • покупайте электронные подарочные карты в «Мой О!» и получайте кешбэк 5 процентов.

Как пополнить баланс «О!Бонусами»?

Пополнить баланс бонусами можно в приложении «Мой О!»:

  1. Откройте приложение «Мой О!» и авторизуйтесь в своем аккаунте.
  2. Перейдите во вкладку «Моя связь» и нажмите на раздел «Баланс».
  3. Выберите «Пополнить баланс бонусами» и откройте меню с выбором «Источник средств».
  4. Выберите бонус, укажите необходимое количество бонусов для пополнения баланса и подтвердите оплату.

Готово! Баланс пополнен.

Скачивайте или обновите суперприложение «Мой О!» в Google Play или App Store и пользуйтесь всеми преимуществами!

«Мой О!» — это суперприложение, которым может пользоваться абонент любого оператора связи Кыргызстана. Оно объединяет мобильный банкинг O!Bank, личный кабинет абонента О! и Saima, маркетплейс, сервис по покупке дешевых авиабилетов и многое другое.

***

В акции «О!Бонус» участвуют все абоненты тарифных линеек «Переходи на О!», «Твой ноль», «Твой Суперноль», которые являются идентифицированными держателями электронного кошелька «О!Деньги». Начисленные бонусы нельзя вывести на кошелек «О!Деньги». Подробные условия акции, в том числе перечень услуг, за оплату которых предоставляются бонусы, ограничения и сроки предоставления бонусов, случаи невозможности использования начисленных бонусов, корректировки и прочее, указаны на сайте o.kg.

Лицензии ГАС при ГКИТиС КР: ООО «НУР Телеком» № 16-0062-КР и № 16-0063-КР от 6 декабря 2016 года.

Сервис «О!Деньги» и бонусный процессинг предоставляются ОсОО «Грин Телеком Сервис». Лицензии НБ КР № 2021030817, № 3022030817 от 3 августа 2017 года.

ОАО «О!Банк». Лицензия НБ КР № 044 от 17 сентября 2024 года.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/315759/
просмотров: 109
Версия для печати
Материалы по теме
Новогодняя акция от О!: успейте получить красивые номера со скидкой 75 процентов
Идея для классного подарка себе и близким на Новый год!
СУПЕРАКЦИЯ от Saima: Подключайте «Премиум 500 + О!TV» всего за 750 сомов в месяц
Бесплатный телевизор с доставкой на дом? Узнайте, как получить
Экономичных интернет-пакетов в роуминге от О! стало больше — выбирайте удобный
Мобильный оператор О! запустил супервыгодные тарифы в роуминге в ОАЭ
Пользуйся приложением «Мой О!» и получи шанс выиграть 10 МИЛЛИОНОВ СОМОВ!
Обращайтесь в поддержку О! онлайн круглосуточно, без ожидания на линии
iPhone 16 на O!Market: суперцена, бесплатная доставка и кешбэк 2 процента
Хотите максимальную скорость интернета?
Популярные новости
MBANK первым в&nbsp;КР открыл возможность удаленных платежей MBANK первым в КР открыл возможность удаленных платежей
Кантское трубно-шиферное предприятие: факты вместо домыслов Кантское трубно-шиферное предприятие: факты вместо домыслов
MBANK подвел итоги акции &laquo;Принимай платежи по&nbsp;QR&raquo; MBANK подвел итоги акции «Принимай платежи по QR»
&laquo;Элдик Банк&raquo; завершает 2024 год с&nbsp;рекордными достижениями «Элдик Банк» завершает 2024 год с рекордными достижениями
Бизнес
Как не&nbsp;остаться без связи в&nbsp;Новый год? Пополнить баланс &laquo;О!Бонусами&raquo; Как не остаться без связи в Новый год? Пополнить баланс «О!Бонусами»
MBANK подвел итоги акции &laquo;Принимай платежи по&nbsp;QR&raquo; MBANK подвел итоги акции «Принимай платежи по QR»
MBANK первым в&nbsp;КР открыл возможность удаленных платежей MBANK первым в КР открыл возможность удаленных платежей
Кантское трубно-шиферное предприятие: факты вместо домыслов Кантское трубно-шиферное предприятие: факты вместо домыслов
30 декабря, понедельник
11:22
Риск депортации. Студенты-иностранцы должны вернуться в США до инаугурации Риск депортации. Студенты-иностранцы должны вернуться в...
11:15
Как не остаться без связи в Новый год? Пополнить баланс «О!Бонусами»
11:01
Курсы валют в коммерческих банках Кыргызстана на 30 декабря
10:38
В Ленинском Fit врезался в дерево. Четверо госпитализированы, еще один скончался
10:16
ДТП, в результате которого пострадали семь человек, произошло в Новопокровке