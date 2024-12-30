Как не остаться без связи в Новый год? Пополнить баланс «О!Бонусами»

Тысячи абонентов О! уже пользуются мобильной связью бесплатно! Хотите и вы тоже?

Все просто — копите «О!Бонусы» и пополняйте ими баланс!

Совсем скоро главная ночь года, а следом и длинные выходные, поэтому как никогда важно быть на связи — обмениваться поздравлениями, смотреть любимое кино и слушать музыку!

Как получить «О!Бонусы»?

оплачивайте услуги связи О!;

оплачивайте картой Visa O!Bank онлайн или в POS-терминалах и получайте 2 процента кешбэка бонусами;

покупайте на O!Market и получайте 300 бонусов за первую покупку и кешбэк 2 процента за следующие;

покупайте электронные подарочные карты в «Мой О!» и получайте кешбэк 5 процентов.

Как пополнить баланс «О!Бонусами»?

Пополнить баланс бонусами можно в приложении «Мой О!»:

Откройте приложение «Мой О!» и авторизуйтесь в своем аккаунте. Перейдите во вкладку «Моя связь» и нажмите на раздел «Баланс». Выберите «Пополнить баланс бонусами» и откройте меню с выбором «Источник средств». Выберите бонус, укажите необходимое количество бонусов для пополнения баланса и подтвердите оплату.

Готово! Баланс пополнен.

Скачивайте или обновите суперприложение «Мой О!» в Google Play или App Store и пользуйтесь всеми преимуществами!

«Мой О!» — это суперприложение, которым может пользоваться абонент любого оператора связи Кыргызстана. Оно объединяет мобильный банкинг O!Bank, личный кабинет абонента О! и Saima, маркетплейс, сервис по покупке дешевых авиабилетов и многое другое.

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В акции «О!Бонус» участвуют все абоненты тарифных линеек «Переходи на О!», «Твой ноль», «Твой Суперноль», которые являются идентифицированными держателями электронного кошелька «О!Деньги». Начисленные бонусы нельзя вывести на кошелек «О!Деньги». Подробные условия акции, в том числе перечень услуг, за оплату которых предоставляются бонусы, ограничения и сроки предоставления бонусов, случаи невозможности использования начисленных бонусов, корректировки и прочее, указаны на сайте o.kg.

Лицензии ГАС при ГКИТиС КР: ООО «НУР Телеком» № 16-0062-КР и № 16-0063-КР от 6 декабря 2016 года.

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