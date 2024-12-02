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Бизнес

НПС «Элкарт» предупреждает: мошенники активизировались!

Уважаемые пользователи! ЗАО «Межбанковский Процессинговый Центр» (оператор национальной платежной системы «Элкарт») обращает ваше внимание на участившиеся случаи мошеннических рассылок, которые распространяются с целью обмана и получения доступа к вашим средствам. Злоумышленники отправляют сообщения с заманчивыми предложениями о скидках, подарках или об акциях, сопровождая их ссылками на сторонние ресурсы.

Будьте бдительны! Подозрительные сообщения с неизвестных источников, и даже на первый взгляд знакомых аккаунтов, могут быть попыткой кибермошенничества.

Мы напоминаем, что национальная платежная система «Элкарт» никогда не запрашивает данные карт по подозрительным ссылкам через мессенджеры, рассылки или другие каналы связи.

В последнее время мошенники используют бренд «Элкарт», создавая ложные публикации. Одной из таких фейковых публикаций является сообщение о якобы существующей «официальной программе возврата украденных денег».

Официально заявляем, что такие сообщения не имеют никакого отношения к НПС «Элкарт».

Чтобы защитить себя и свои сбережения:

  • никогда не переходите по сомнительным ссылкам;
  • не передавайте свои личные данные (логины и пароли) третьим лицам;
  • не вводите свои личные данные на непроверенных сайтах;
  • если у вас возникли подозрения или вас что-то настораживает, незамедлительно свяжитесь со службой поддержки через официальные каналы связи, указанные на официальном сайте.

Берегите свои средства и доверяйте только проверенной информации!

«Элкарт» всегда рядом!

Лицензии НБ КР: № 2001120515 от 12.05.2015, 3030200220 от 20.02.2020, 6001280220 от 28.02.2020.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/312794/
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