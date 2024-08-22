DS Optic. Нам 10 лет! Распродажа минус 50 процентов на все!

«Распродажа десятилетия»!
15 августа 2024 года юбилей DS Optic. Компании исполнилось 10 лет.
В честь юбилея DS Optic объявляет «распродажу десятилетия» с САМЫМИ большими скидками и САМЫМИ низкими ценами за все 10 лет!
Всего две недели! Скидка 50 процентов на ВСE и даже больше! На абсолютно все солнцезащитные очки и оправы в двух филиалах, включая абсолютно все семь новых, свежих завозов.
Все самое НОВОЕ, все в полцены и даже больше!
И, как обычно, спешим сообщить новым клиентам — у нас никогда не было фейковых распродаж, никаких «скидка на накидку», исключительно честный железобетонный дисконт.
Пожалуйста, обязательно поделитесь праздничной новостью с друзьями, родными, близкими, в группах WhatsАpp и Telegram.
Выражаем вам, дорогие друзья, огромную благодарность за доверие и позитивную обратную связь.
Также говорим огромное спасибо нашим дорогим постоянным клиентам — Gold Customers, кто прошел вместе с нами все эти долгие годы, проявив терпимость, сохранив тепло и доверие.
Спасибо, что помогли нам стать лучше!
DS Optic. Since 15.08.2014. Все только начинается! Все самое интересное еще впереди!
Будем искренне рады видеть вас снова и снова, дорогие друзья!
Ждем вас!
- Есть рассрочка — «Мплюс» от банка «Кыргызстан» (MBank).
- Система лояльности UDS в дни распродаж действует! Только до 31 августа приобретайте в полцены и получайте кешбэк!
Адреса:
- город Бишкек, улица Медерова, 44/1, В17 (пересекает улицу Жукеева-Пудовкина, ТЦ «Бишкек»),
10.00-20.00 (без выходных).
Самый большой магазин солнцезащитной оптики в Бишкеке. Более 2 тысяч 500+ разных моделей на витринах.
+996559 136098 (+WhatsАpp);
+996558 136098 (+WhatsАpp);
- город Бишкек, улица Юнусалиева, 177/2, Beta Stores 2, 1-й этаж, бутик А49 (проверка зрения),
10.00-21.00 (без выходных).
Проверка зрения, подбор оправ, установка линз.
Все виды оптических линз.
Полная большая коллекция оправ.
+996557 136098 (+WhatsАpp);
+996558 136098 (+WhatsАpp).
Доставка по Кыргызстану 24-72 часа (оплата: MBank, «Оптима», Demir Pay, Binance Pay).
Доставка по СНГ — три-пять дней.
Оплата: «СБЕР», Qiwi, «Яндекс», Binance Pay.
Приходите! Спасибо!