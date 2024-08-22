DS Optic. Нам 10 лет! Распродажа минус 50 процентов на все!

«Распродажа десятилетия»!

15 августа 2024 года юбилей DS Optic. Компании исполнилось 10 лет.

В честь юбилея DS Optic объявляет «распродажу десятилетия» с САМЫМИ большими скидками и САМЫМИ низкими ценами за все 10 лет!

Всего две недели! Скидка 50 процентов на ВСE и даже больше! На абсолютно все солнцезащитные очки и оправы в двух филиалах, включая абсолютно все семь новых, свежих завозов.

Все самое НОВОЕ, все в полцены и даже больше!

И, как обычно, спешим сообщить новым клиентам — у нас никогда не было фейковых распродаж, никаких «скидка на накидку», исключительно честный железобетонный дисконт.

Пожалуйста, обязательно поделитесь праздничной новостью с друзьями, родными, близкими, в группах WhatsАpp и Telegram.

Выражаем вам, дорогие друзья, огромную благодарность за доверие и позитивную обратную связь.

Также говорим огромное спасибо нашим дорогим постоянным клиентам — Gold Customers, кто прошел вместе с нами все эти долгие годы, проявив терпимость, сохранив тепло и доверие.

Спасибо, что помогли нам стать лучше!

DS Optic. Since 15.08.2014. Все только начинается! Все самое интересное еще впереди!

Будем искренне рады видеть вас снова и снова, дорогие друзья!

Ждем вас!

Есть рассрочка — «Мплюс» от банка «Кыргызстан» (MBank).

Система лояльности UDS в дни распродаж действует! Только до 31 августа приобретайте в полцены и получайте кешбэк!

Адреса:

город Бишкек, улица Медерова, 44/1, В17 (пересекает улицу Жукеева-Пудовкина, ТЦ «Бишкек»),

10.00-20.00 (без выходных).

Самый большой магазин солнцезащитной оптики в Бишкеке. Более 2 тысяч 500+ разных моделей на витринах.

+996559 136098 (+WhatsАpp);

+996558 136098 (+WhatsАpp);

город Бишкек, улица Юнусалиева, 177/2, Beta Stores 2, 1-й этаж, бутик А49 (проверка зрения),

10.00-21.00 (без выходных).

Проверка зрения, подбор оправ, установка линз.

Все виды оптических линз.

Полная большая коллекция оправ.

+996557 136098 (+WhatsАpp);

+996558 136098 (+WhatsАpp).

Доставка по Бишкеку.

Доставка по Кыргызстану 24-72 часа (оплата: MBank, «Оптима», Demir Pay, Binance Pay).

Доставка по СНГ — три-пять дней.

Оплата: «СБЕР», Qiwi, «Яндекс», Binance Pay.

Приходите! Спасибо!