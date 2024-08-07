В Бишкеке с 20 по 22 сентября пройдет региональный форум «Органик Экспо — 2024», организованный под эгидой Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности и секретариата спецпредставителя президента по реализации пятилетней программы развития горных регионов.

Координатор проекта «Органический аймак» Султан Сарыгулов в преддверии мероприятия рассказал о философии органического земледелия и мерах поддержки сельского хозяйства.

— Как вы пришли к идее создания органического движения?

— Системное органическое движение в Кыргызстане появилось после революции 2010 года. В июле, после трагических событий, мы встретились с Санжаром Султанкуловым и Уланом Адамалиевым, обсуждали, что у нас аграрная экономика и маловероятно, что мы станем промышленной экономикой. Мы должны найти стратегию развития, которая бы объединила общество.

Главное — было четкое понимание того, что необходимо было предложить гражданскому обществу, депутатскому корпусу, официальным структурам реально обоснованную, понятную всем и консолидирующую, практически реализуемую программу действий по достижению устойчивого развития.

В результате мы пришли к выводу, что будущее Кыргызстана — в производстве натуральной органической продукции.

В массовом аграрном производстве мы неконкурентоспособны. Поэтому наш единственный путь — это производство высококачественной продукции премиум-класса. Мы собрали команду экспертов и создали независимую экспертную организацию «Аграрная платформа». Наша идея получила поддержку доноров и единомышленников.

— Вы говорили о философии органического земледелия и сельского хозяйства. Что это значит?

— Да, органика — это не только земледелие и сельское хозяйство. Есть более глубокий уровень — уровень эволюционных смыслов, ценностей и приоритетов.

Органическое движение — это движение к гармоничной жизни. Мы часть природы и должны жить в симбиозе, кооперации и взаимовыгодном сотрудничестве. Органика может дать альтернативу глобальной турбулентности современной жизни.

Основные принципы философии органического земледелия — это бережное использование природных ресурсов и деятельность в гармонии с природой. Мы должны не брать от природы больше необходимого, жить в гармонии с растениями, животными и людьми. Эта мудрость наших предков сохранилась в глубинке и имеет шансы на возрождение.

— Какие меры вы рекомендуете для поддержки органического сельского хозяйства на государственном уровне?

— С 2012 по 2020 год мы активно работали с правительством и Жогорку Кенешем. В результате в 2017 и 2019 годах приняты постановления о развитии органического сельского хозяйства. В 2016-м по нашей инициативе в МСХ создан отдел ОСХ, а в 2019 году он «вырос» в департамент органического сельского хозяйства. Жогорку Кенеш принял постановление от 12 июня 2019-го № 3108-VI «О мерах по развитию органического сельскохозяйственного производства в Кыргызской Республике», в котором сформулировано приоритетное направление в развитии агропромышленного комплекса как переход в течение десяти лет к производству органической продукции сельского хозяйства (растениеводства и животноводства) на всей территории страны. Однако нынешний созыв парламента отменил эти постановления, что показывает отсутствие преемственности и компетентности. Мы будем добиваться пересмотра этих решений.

— Каков ваш совет фермерам, которые хотят перейти на органические методы ведения хозяйства?

— Почти половина продукции, производимой мелкими хозяйствами, объективно органическая, но фермеры не знают этого. Зеленая экономика как доминирующий сейчас в официальной глобальной повестке мировой тренд — это вынужденный шаг. Степень отравления почв и вод, снижение качества продукции и массовое уменьшение уровня здоровья и иммунитета людей породили «защитную реакцию» в виде «эко», «органик» и зеленых инициатив с комплектом вынужденных «строгих стандартов, мер, процедур и сертификатов».

И не слушайте «чала-экспертов», что у нас это «сложно, дорого и долго». Это так для государств с долгим и интенсивным землепользованием. У нас для большинства фермеров это пока еще естественно, просто и без капитальных трат. Цените это и с умом и ответственностью пользуйтесь.

Фермеры, главное — не забывайте, что мы должны оставить нашим потомкам «живую» среду обитания, а иначе «грош нам всем цена»! Султан Сарыгулов

***

По вопросам регистрации и участия в ярмарке обращайтесь в оргкомитет регионального форума «Органик Экспо — 2024»: +996 555 483 297, +996 550 104 339; E-mail: organicexpo2024.ca@gmail.com.

ИА «24.kg» является информационным партнером регионального форума «Органик Экспо — 2024».