Преимущества виртуальной карты «Сапарыбыз бир» от «Газпромнефть»

Сеть АЗС «Газпромнефть» в Кыргызстане продолжает развивать цифровые продукты и предлагает автовладельцам виртуальный аналог карты популярной программы лояльности.

Виртуальная карта «Сапарыбыз бир» дает все те же преимущества, что и пластиковая. При этом в мобильном приложении можно отслеживать количество баллов, хранить информацию о покупках и получать персональные акционные предложения. С запуском виртуальной карты начисление и списание баллов происходят в один клик. А главное — цифровая карта всегда под рукой. В стране ею обзавелись уже 15 тысяч автовладельцев.

Виртуальная карта выпускается бесплатно. Чтобы начать ею пользоваться, нужно установить приложение «Газпромнефть Кыргызстан» (доступно для Android и iOS) и нажать «Выпустить карту». Если у клиента есть пластиковая карта, ему необходимо авторизоваться по номеру телефона, к которому она привязана, и при оплате покупок использовать виртуальный аналог карты нажатием кнопки «Открыть QR-код».

Справка

«Сапарыбыз бир» — это программа лояльности для клиентов сети АЗС «Газпромнефть» в Кыргызстане, которая позволяет копить баллы за покупки высококачественного топлива стандарта ЕВРО-5 и сопутствующих товаров в магазинах и Drive Cafe, а также пользоваться другими привилегиями. Участниками программы стали уже более 220 тысяч автомобилистов.