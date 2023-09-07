MEGA о правилах кибербезопасности: предупрежден, значит вооружен

Смартфоны прочно вошли в нашу жизнь. Мобильный телефон — это не просто средство связи, но и полноценный помощник, который всегда под рукой. Он делает нашу жизнь комфортнее и динамичнее. Но вместе с удобствами пришли и риски. С развитием цифровых технологий абоненты операторов сотовой связи, клиенты коммерческих банков и пользователи маркетплейсов все чаще сталкиваются со злоумышленниками.

Самым распространенным видом мошенничества остается воровство денежных средств владельцев смартфонов как с лицевого счета абонентского номера, так и с привязанных банковских карт. Мошенники используют для этого различные способы: социальная инженерия, вредоносное мобильное ПО и другое. Безусловно мобильные операторы проводят работу по противодействию злоумышленникам, но и самим абонентам необходимо быть бдительными, ведь все старания будут напрасными, если сами абоненты халатно относятся к безопасности собственных данных.

Компания MEGA принимает необходимые меры, направленные на борьбу с фишингом и другими видами мошенничества, и призывает абонентов проявлять максимальную бдительность, чтобы защитить баланс своего телефона, мобильного кошелька или банковской карты от посягательств злоумышленников.

Помните, что в MegaPay не используются и не создаются ваучеры на оплату по ссылке!

Рекомендуем пользователям не переходить по сомнительным ссылкам, не принимать участие в викторинах/лотереях, информация о которых отсутствует на официальных сайтах компаний, упомянутых в спам-сообщениях.

Во избежание рисков утери денежных средств вследствие мошеннических действий MEGA еще раз напоминает:

не переходите по неизвестным и подозрительным ссылкам ;

; ни в коем случае не сообщайте третьим лицам конфиденциальные данные : информацию из SMS, коды авторизации и подтверждений, а также коды CVV, указанные на обратной стороне вашей банковской карты;

: информацию из SMS, коды авторизации и подтверждений, а также коды CVV, указанные на обратной стороне вашей банковской карты; скачивайте мобильные приложения исключительно из официальных магазинов (App Store, Google Play и других);

(App Store, Google Play и других); всегда используйте последнюю версию антивируса ;

; при установке любого приложения на свой гаджет обращайте внимание на список запрашиваемых прав.

В случае, если вы столкнулись с мошенническими действиями, просим сообщить об этом в контакт-центр MEGA по номеру *500. Это позволит компании принять необходимые меры по выявлению, устранению и предотвращению рисков для абонентов.