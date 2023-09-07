13:35
USD 88.39
EUR 94.82
RUB 0.91
Бизнес

MEGA о правилах кибербезопасности: предупрежден, значит вооружен

Смартфоны прочно вошли в нашу жизнь. Мобильный телефон — это не просто средство связи, но и полноценный помощник, который всегда под рукой. Он делает нашу жизнь комфортнее и динамичнее. Но вместе с удобствами пришли и риски. С развитием цифровых технологий абоненты операторов сотовой связи, клиенты коммерческих банков и пользователи маркетплейсов все чаще сталкиваются со злоумышленниками.

Самым распространенным видом мошенничества остается воровство денежных средств владельцев смартфонов как с лицевого счета абонентского номера, так и с привязанных банковских карт. Мошенники используют для этого различные способы: социальная инженерия, вредоносное мобильное ПО и другое. Безусловно мобильные операторы проводят работу по противодействию злоумышленникам, но и самим абонентам необходимо быть бдительными, ведь все старания будут напрасными, если сами абоненты халатно относятся к безопасности собственных данных.

Компания MEGA принимает необходимые меры, направленные на борьбу с фишингом и другими видами мошенничества, и призывает абонентов проявлять максимальную бдительность, чтобы защитить баланс своего телефона, мобильного кошелька или банковской карты от посягательств злоумышленников.

Помните, что в MegaPay не используются и не создаются ваучеры на оплату по ссылке!
Рекомендуем пользователям не переходить по сомнительным ссылкам, не принимать участие в викторинах/лотереях, информация о которых отсутствует на официальных сайтах компаний, упомянутых в спам-сообщениях.

Во избежание рисков утери денежных средств вследствие мошеннических действий MEGA еще раз напоминает:

  • не переходите по неизвестным и подозрительным ссылкам;
  • ни в коем случае не сообщайте третьим лицам конфиденциальные данные: информацию из SMS, коды авторизации и подтверждений, а также коды CVV, указанные на обратной стороне вашей банковской карты;
  • скачивайте мобильные приложения исключительно из официальных магазинов (App Store, Google Play и других);
  • всегда используйте последнюю версию антивируса;
  • при установке любого приложения на свой гаджет обращайте внимание на список запрашиваемых прав.

В случае, если вы столкнулись с мошенническими действиями, просим сообщить об этом в контакт-центр MEGA по номеру *500. Это позволит компании принять необходимые меры по выявлению, устранению и предотвращению рисков для абонентов.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/274441/
просмотров: 1356
Версия для печати
Материалы по теме
Эволюция MegaPay продолжается: виртуальная карта «ЭЛКАРТ» в твоем смартфоне!
В компании MEGA сменился генеральный директор
Год успешной работы в MEGA
В MegaPay доступны цифровые документы и сервисы
Получите облачную электронную подпись онлайн через MegaPay
Викторина в рамках акции «Собери машину» от MEGA продолжается
Первые в Кыргызстане: В ЦПО MEGA можно получить облачную цифровую подпись
В новый учебный год с новым тарифом от MEGA
БЕЗЛИМИТ всего за 550 сомов! MEGA продлевает акцию
Акция ко Дню независимости от MEGA! Скидки 50 процентов на премиальные номера
Популярные новости
Лотерея на&nbsp;миллион! Кыргызстанцы выигрывают денежные призы от&nbsp;&laquo;О!Деньги&raquo; Лотерея на миллион! Кыргызстанцы выигрывают денежные призы от «О!Деньги»
Проблемы с&nbsp;учебниками. В&nbsp;издательстве &laquo;Аркус&raquo; прокомментировали ситуацию Проблемы с учебниками. В издательстве «Аркус» прокомментировали ситуацию
В&nbsp;компании MEGA сменился генеральный директор В компании MEGA сменился генеральный директор
Год успешной работы в&nbsp;MEGA Год успешной работы в MEGA
Бизнес
Совершай переводы в&nbsp;Doscredobank и&nbsp;получай призы Совершай переводы в Doscredobank и получай призы
Эволюция MegaPay продолжается: виртуальная карта &laquo;ЭЛКАРТ&raquo; в&nbsp;твоем смартфоне! Эволюция MegaPay продолжается: виртуальная карта «ЭЛКАРТ» в твоем смартфоне!
В&nbsp;компании MEGA сменился генеральный директор В компании MEGA сменился генеральный директор
MBANK первым среди банков запускает сервис &laquo;ТВ, кино и&nbsp;сериалы&raquo; MBANK первым среди банков запускает сервис «ТВ, кино и сериалы»
12 сентября, вторник
13:29
Нурие Кутнаевой советуют избавиться от влияния Ширшова на посту главы Минцифры Нурие Кутнаевой советуют избавиться от влияния Ширшова...
12:59
Депутат интересуется, можно ли доверять государственные секреты Нурие Кутнаевой
12:55
Кабмин не готов выделять ежегодно 1,5 миллиарда сомов Баткенской области
12:39
В Сети появились кадры свадьбы детей Райымбека Матраимова и Хабибулы Абдукадыра
12:18
В новостройке «Ак-Ордо 1» подросток упал в яму