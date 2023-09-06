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Бизнес

В MegaPay доступны цифровые документы и сервисы

MEGA совместно с государственным учреждением «Түндүк» запустила новый пилотный проект. Теперь услуги и цифровые документы мобильного приложения «Түндүк» доступны в приложении MegaPay. Получить БЕСПЛАТНЫЙ доступ к цифровым документам и более 40 государственным услугам через MegaPay стало еще проще!

Как войти через MegaPay:

  • обновить или скачать приложение MegaPay (доступно для скачивания в App Store и Google Play);
  • открыть вкладку «Түндүк» в разделе «Сервисы»;
  • далее на экране отобразится 14-значный персональный идентификационный номер (ПИН);
  • необходимо ввести пароль от ЕСИ (Единой системы идентификации);
  • выбрать метод получения проверочного кода (посредством СМС или мессенджера Telegram);
  • ввести полученный 6-значный одноразовый код;
  • нажать на кнопку «Войти».

Готово!

Какие услуги доступны:

  • получение цифровых документов (паспорт, водительское удостоверение, свидетельство о регистрации ТС, свидетельство о рождении);
  • получение справок и выписок государственных органов (справка о месте регистрации граждан, справка с места работы, справка об официальном статусе безработного, информация с места фактического проживания, получении информации из бюро находок и другое.);
  • информация о соцвыплатах (информация по налоговым выплатам в бюджет, справка о наличии выплат государственных пособий, информация о пенсионных накоплениях и другое);
  • медицинские справки (справка о состоянии/не состоянии на наркологическом учете, справка о состоянии/не состоянии на психиатрическом диспансерном учете и другие);
  • сведения о зарегистрированных авторских правах;
  • информация о наличии сельскохозяйственного скота и другие услуги.

Документы выдаются через государственный портал электронных услуг, имеют юридическую силу и приравниваются к документам, выданным государственными органами и органами местного самоуправления.

MegaPay — ваш незаменимый помощник в повседневной жизни!
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/274384/
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