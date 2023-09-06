В MegaPay доступны цифровые документы и сервисы

MEGA совместно с государственным учреждением «Түндүк» запустила новый пилотный проект. Теперь услуги и цифровые документы мобильного приложения «Түндүк» доступны в приложении MegaPay. Получить БЕСПЛАТНЫЙ доступ к цифровым документам и более 40 государственным услугам через MegaPay стало еще проще!
Как войти через MegaPay:
- обновить или скачать приложение MegaPay (доступно для скачивания в App Store и Google Play);
- открыть вкладку «Түндүк» в разделе «Сервисы»;
- далее на экране отобразится 14-значный персональный идентификационный номер (ПИН);
- необходимо ввести пароль от ЕСИ (Единой системы идентификации);
- выбрать метод получения проверочного кода (посредством СМС или мессенджера Telegram);
- ввести полученный 6-значный одноразовый код;
- нажать на кнопку «Войти».
Готово!
Какие услуги доступны:
- получение цифровых документов (паспорт, водительское удостоверение, свидетельство о регистрации ТС, свидетельство о рождении);
- получение справок и выписок государственных органов (справка о месте регистрации граждан, справка с места работы, справка об официальном статусе безработного, информация с места фактического проживания, получении информации из бюро находок и другое.);
- информация о соцвыплатах (информация по налоговым выплатам в бюджет, справка о наличии выплат государственных пособий, информация о пенсионных накоплениях и другое);
- медицинские справки (справка о состоянии/не состоянии на наркологическом учете, справка о состоянии/не состоянии на психиатрическом диспансерном учете и другие);
- сведения о зарегистрированных авторских правах;
- информация о наличии сельскохозяйственного скота и другие услуги.
Документы выдаются через государственный портал электронных услуг, имеют юридическую силу и приравниваются к документам, выданным государственными органами и органами местного самоуправления.