В MegaPay доступны цифровые документы и сервисы

MEGA совместно с государственным учреждением «Түндүк» запустила новый пилотный проект. Теперь услуги и цифровые документы мобильного приложения «Түндүк» доступны в приложении MegaPay. Получить БЕСПЛАТНЫЙ доступ к цифровым документам и более 40 государственным услугам через MegaPay стало еще проще!

Как войти через MegaPay:

обновить или скачать приложение MegaPay (доступно для скачивания в App Store и Google Play);

открыть вкладку «Түндүк» в разделе «Сервисы»;

далее на экране отобразится 14-значный персональный идентификационный номер (ПИН);

необходимо ввести пароль от ЕСИ (Единой системы идентификации);

выбрать метод получения проверочного кода (посредством СМС или мессенджера Telegram);

ввести полученный 6-значный одноразовый код;

нажать на кнопку «Войти».

Готово!

Какие услуги доступны:

получение цифровых документов (паспорт, водительское удостоверение, свидетельство о регистрации ТС, свидетельство о рождении);

получение справок и выписок государственных органов (справка о месте регистрации граждан, справка с места работы, справка об официальном статусе безработного, информация с места фактического проживания, получении информации из бюро находок и другое.);

информация о соцвыплатах (информация по налоговым выплатам в бюджет, справка о наличии выплат государственных пособий, информация о пенсионных накоплениях и другое);

медицинские справки (справка о состоянии/не состоянии на наркологическом учете, справка о состоянии/не состоянии на психиатрическом диспансерном учете и другие);

сведения о зарегистрированных авторских правах;

информация о наличии сельскохозяйственного скота и другие услуги.

Документы выдаются через государственный портал электронных услуг, имеют юридическую силу и приравниваются к документам, выданным государственными органами и органами местного самоуправления.

MegaPay — ваш незаменимый помощник в повседневной жизни!