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Бизнес

В Караколе открылся бесплатный коворкинг-центр от Beeline

Качественное обучение или продуктивная работа во многом зависят от комфортных условий и простого доступа к современным технологиям. Компания «Beeline Кыргызстан» в честь своего 25-летия сделала подарок жителям и гостям города Каракола — удобный коворкинг-центр, который доступен каждому.

Каракольский коворкинг от Beeline открыл свои двери 1 сентября, как раз к началу учебного года. Компания сделала ремонт в помещении и полностью его обустроила. Теперь это современное уютное пространство, оснащенное компьютерами, офисной мебелью, оргтехникой и доступом в интернет.

Центр находится по адресу: город Каракол, улица Гебзе, 120 (Государственное музыкальное училище имени Ыбрая Туманова). Он открыт в будние дни с 9.00 до 18.00 и по субботам с 9.00 до 17.00. Вход свободный для всех желающих.

На церемонии открытия коворкинг-центра присутствовали мэр города Чынгыз Бапаев, руководитель отдела культуры Каракола Таалайбек Илипбаев, первый заместитель генерального директора — финансовый директор «Beeline Кыргызстан» Айзада Мадамбекова и, конечно же, местные школьники и студенты, которые теперь могут активно пользоваться новыми возможностями.

— Для меня это вдвойне волнительное событие, ведь я сама родилась, выросла и училась в Караколе, — поделилась Айзада Мадамбекова. — Я знаю не понаслышке, насколько важно для местной молодежи иметь доступ к знаниям и новым возможностям. Beeline с радостью поддерживает стремление молодого поколения к открытиям, инновациям и развитию, открывая коворкинг-центры не только в столице, но и в регионах нашей страны. Все эти пространства обеспечены необходимым оборудованием для учебы и работы, а также доступом в интернет. Вход совершенно бесплатный. Все, кто хочет развиваться, двигаться вперед, могут посещать этот коворкинг-центр и заниматься здесь.

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Коворкинг-центры Beeline помогают учиться и работать продуктивнее

Мэр Каракола Чынгыз Бапаев подчеркнул пользу бесплатного коворкинга для города, особенно для молодежи, и выразил благодарность компании «Beeline Кыргызстан» за эту инициативу. Следует отметить, что это уже четвертый коворкинг-центр от Beeline в стране. Еще три таких пространства успешно работают в Бишкеке и в Джалал-Абаде.

Beeline: 25 лет возможностей для каждого!
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/274257/
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