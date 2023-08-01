Выгодное предложение для пенсионеров от «Керемет Банка»

Открывайте вклад «Пенсионный сберегательный» в «Керемет Банке» на выгодных условиях и участвуйте в розыгрыше ценных подарков: ноутбук, телевизоры, электросамокаты, роботы-пылесосы.

Основные условия вклада:

— минимальная сумма вклада — 5 тысяч KGS/RUB или 100 USD/EUR;

— выплата процентов — ежемесячно;

— возможность пополнения — без ограничений (за исключением двух месяцев до окончания срока вклада);

— частичное снятие — не предусмотрено;

— автоматическое продление вклада — предусмотрено.

⠀

Всем вкладчикам, разместившим свыше 100 тысяч сомов сроком от 12 месяцев и дольше, — брендированный плед банка в подарок.

⠀

Акция действительна с 1 августа 2023 года по 31 октября 2023-го.

Вкладывайте и выигрывайте призы!

ОАО «Керемет Банк» — банк возможностей!