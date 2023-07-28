«РСК Банк»: Интернет-эквайринг по картам «ЭЛКАРТ», Visa и Mastercard

ОАО «РСК Банк» представляет услугу интернет-эквайринга по картам «ЭЛКАРТ», Visa и Mastercard. Данный сервис разработан специально для торгово-сервисных предприятий (ТСП), которые предоставляют услуги через онлайн-магазины посредством мобильных приложений и различных сайтов.

Благодаря применению интернет-эквайринга ТСП расширяют каналы своих продаж, предлагая держателям карт проводить оплату за товары и услуги безналично в режиме онлайн. Таким образом, теперь клиенты могут приобретать нужную им продукцию на интернет-площадках, просто указав данные карты. При этом платежи защищены технологией 3D Secure.

Чем привлекателен интернет-эквайринг для бизнеса?

Преимущества услуги очевидны. Это:

возможность продавать товары 24/7;

расширение канала продаж;

защищенные платежи;

прием оплаты за товары/услуги через сеть Интернет по картам «ЭЛКАРТ», Visa и Mastercard;

увеличение количества клиентов;

сокращение издержек на содержание сети магазинов и экономия средств на аренду помещений для торговых точек;

расширение географии представления магазина и доступ покупателей к нему в любой точке страны;

безопасность проведения платежей обеспечивается технологией 3D-Secure, что снижает риски мошеннических операций.

Подключение к услуге интернет-эквайринга и разработка страницы оплаты на сайте — бесплатно. Для этого достаточно заключить договор с «РСК Банком».

Приглашаем все заинтересованные торгово-сервисные предприятия к сотрудничеству. Подробная информация по номеру (0312) 58 01 39, электронная почта opr@rsk.kg.

Лицензия НБ КР № 033, № 033/1.