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Бизнес

«РСК Банк»: Интернет-эквайринг по картам «ЭЛКАРТ», Visa и Mastercard

ОАО «РСК Банк» представляет услугу интернет-эквайринга по картам «ЭЛКАРТ», Visa и Mastercard. Данный сервис разработан специально для торгово-сервисных предприятий (ТСП), которые предоставляют услуги через онлайн-магазины посредством мобильных приложений и различных сайтов.

Благодаря применению интернет-эквайринга ТСП расширяют каналы своих продаж, предлагая держателям карт проводить оплату за товары и услуги безналично в режиме онлайн. Таким образом, теперь клиенты могут приобретать нужную им продукцию на интернет-площадках, просто указав данные карты. При этом платежи защищены технологией 3D Secure.

Чем привлекателен интернет-эквайринг для бизнеса?

Преимущества услуги очевидны. Это:

  • возможность продавать товары 24/7;
  • расширение канала продаж;
  • защищенные платежи;
  • прием оплаты за товары/услуги через сеть Интернет по картам «ЭЛКАРТ», Visa и Mastercard;
  • увеличение количества клиентов;
  • сокращение издержек на содержание сети магазинов и экономия средств на аренду помещений для торговых точек;
  • расширение географии представления магазина и доступ покупателей к нему в любой точке страны;
  • безопасность проведения платежей обеспечивается технологией 3D-Secure, что снижает риски мошеннических операций.

Подключение к услуге интернет-эквайринга и разработка страницы оплаты на сайте — бесплатно. Для этого достаточно заключить договор с «РСК Банком».

Приглашаем все заинтересованные торгово-сервисные предприятия к сотрудничеству. Подробная информация по номеру (0312) 58 01 39, электронная почта opr@rsk.kg.

Лицензия НБ КР № 033, № 033/1.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/271292/
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