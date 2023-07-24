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Бизнес

ОАО «РСК Банк» продолжает работы по очистке от мусора побережья озера Иссык-Куль

В честь своего 27-летия «РСК Банк» передал в дар администрациям городов Балыкчи, Чолпон-Ата и села Корумду сортировочные урны для установки на городских пляжах. Данная поддержка оказана с целью содействия в решении вопроса стихийных свалок на берегу озера Иссык-Куль.

Также коллективы головного офиса банка, Чолпон-Атинского и Тюпского филиалов совместно с Министерством чрезвычайных ситуаций КР приняли участие в масштабном субботнике на пляже села Корумду.



Сотрудниками банка очищены от мусора пляж и прилегающая к берегу территория протяженностью в 4 км. Группа водолазов от МЧС собрала мусор и браконьерские сети со дна Иссык-Куля.

Напомним, что это второй субботник с участием сотрудников «РСК Банка» и МЧС КР. Ранее подобное мероприятие было организовано на пляже в г.Балыкчи.

Отметим, что очистительные работы озера проводятся в рамках ESG-стратегии, которую реализовывает в своей деятельности «РСК Банк».

www.rsk.kg
Лицензия НБ КР № 033, 033/1.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/270891/
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