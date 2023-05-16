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Бизнес

Dordoi Plaza Summer Fashion Show — 2023: творчество, красота и стиль

Прошедшая неделя ознаменовалась ярким модным событием — Dordoi Plaza Summer Fashion Show — 2023!

В этот раз в рамках своего пятилетия ТРЦ Dordoi Plaza организовывал грандиозный показ Summer Fashion Show — 2023. Локация была необычная — крыша многоуровневого паркинга ТРЦ Dordoi Plaza. Серый и скучный паркинг превратили в захватывающую модную площадку с яркими огнями и красочными декорациями. Больше всех удивил LED-экран — потолок в форме волны в самом центре, над VIP-зоной.

Dordoi Plaza Summer Fashion Show — 2023 — это событие, которое останется в памяти надолго, настолько крутого мероприятия не ожидал никто. Ведь до этого ни один из торговых центров не проводил настолько масштабный модный показ. В фэшн-шоу было все: от красной дорожки протяженностью 20 метров с огромным числом фотографов и видеографов до ярких модных перформансов и красивого бара, который не заканчивался до конца мероприятия.

Всего было 16 выходов от бутиков и дизайнеров. На показе были представлены такие бренды, как Magnifique, Souvenir, Scandal, Cosmobella Classic, Enrico Rosetti, Incanto, «Эконика», Mustang Jeans и Be Adam. Последние подняли тему инклюзивности и показали моделей plus size, а также разных возрастов. Дизайнеры еще больше поразили своим стилем и красотой на показе: Zalkar Askaraliev, By Yntysh, Cholponadsgn, North36, Arzubek Vonama, Platan, SUO Brand, Izder Iz и Balabaeva Aizada.

Новое поколение дизайнеров — как свежий глоток воздуха, они удивили своей концептуальностью, высоким уровнем и новым подходом.

Отметим, выходы сопровождались живым исполнением артистов. Это, конечно, добавило изюминки, когда неожиданно на сцене начали появляться Нурбек Савитахунов, дуэт Баястана и Тамги, Айыма Айылчиева, восходящая звезда Alan и другие.

Блеск софитов, вспышки фотокамер, стильные и красивые гости, подиум в 60-м, топ-модели Бишкека, Алматы и Ташкента под открытым небом на крыше паркинга ТРЦ запомнятся как один из лучших модных событий 2023 года.

Официальными партнерами показа выступили Secret Clinic, 113 Lounge Bar, Doctor Alybaev, Tesoro Home, Friday Properties, Irbulatova Studio, KARAT, Tamler и Yelle Jewelry, Euphoria и Nature Republic Kyrgyzstan.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/265569/
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