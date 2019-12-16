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Бизнес

В гостях у Санта-Клауса можно побывать в центре Бишкека

Приятный сюрприз ожидал посетителей торгового центра «Дордой Плаза» в минувшие выходные — зажжение новогодней елочки. Торжественное включение огней на роскошной красавице сопровождалось красивой танцевально-вокальной программой.

Елка, установленная в самом центре, не оставляет равнодушными ни взрослых, ни детей. Еще до начала праздничного мероприятия многие посетители фотографировались на ее фоне. Услышав же первые аккорды Combo band, сотни зрителей стали занимать места на трех этажах торгового центра.

Праздничную программу составили таким образом, чтобы она была интересна всем возрастам.

Джазовые композиции, известные новогодние мелодии музыканты отработали на отлично. А им на смену вышли танцоры. Ребята в костюмах гномов под одобрение зрителей зажгли лесную красавицу — и тут понеслось. Зажигательные танцы ансамбля «Улыбка» — многие маленькие зрители пританцовывали на своих местах. Громкими аплодисментами встретили зрители Деда Мороза. Ведь без него Новый год — не праздник.

Мотивы предстоящего праздника были и в выступлениях балетной студии «Антре» и шоу Макса Токтоналиева.

Но самым волнительным оказался долгожданный конкурс с призами за лучший танец. Ребятишки старались вовсю, и многие получили подарки. Но проверить решили не только танцевальные способности. Ведущий поинтересовался, знают ли собравшиеся, когда у Снегурочки день рождения. Первый ответ — 31 декабря — оказался неправильным. После нескольких неудачных попыток верную дату все-таки назвали.

Оказалось, что родилась внучка Деда Мороза 4 апреля. Это стало неожиданным для многих гостей.

Кульминацией праздничной программы стало приглашение посетить дом самого настоящего Санта-Клауса.

Ведущий заверил, что он временно решил сменить место жительства и приехать в Бишкек.

Домик стоит во внутреннем дворе центра, здесь можно со сказочным персонажем сфотографироваться, загадать желание и попросить подарок. Кто знает, если сильно верить, то мечты сбываются.
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