Компания «Мега-Лайн» впервые приняла участие в международной туристической выставке-ярмарке Issyk-Kul ITF — 2023. Ежегодное мероприятие состоялось 13 мая в культурном центре «Рух-Ордо» в Чолпон-Ате. Сотрудники фирмы рассказали об услугах провайдера и возможностях подключения к сети в регионе.

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На территории Иссык-Кульской области интернет-провайдер начал предоставлять услуги в 2019 году, и первым городом стал Балыкчи.

Сегодня сеть «Мега-Лайн» доступна в Чолпон-Ате, Караколе, селе Бостери и других населенных пунктах на северном берегу озера. К сети подключено множество пансионатов и гостевых домов.

В Иссык-Кульской области работают два офиса компании — в Караколе (улица Токтогула, 279) и Чолпон-Ате (улица Советская, 19).

Подключение абонентов производится исключительно по оптическому кабелю, что обеспечивает отличное качество сигнала. Возможно подключение пакетов «Интернет+ТВ».

«У компании большие планы. В ближайшее время мы рассчитываем охватить сетью населенные пункты всего северного побережья Иссык-Куля и затем постепенно двигаться дальше, чтобы у жителей и гостей южного побережья тоже был доступ к качественному и современному интернету», — рассказал посетителям выставки коммерческий директор «Мега-Лайн» Руслан Джайнаков.

Справка

Компания «Мега-Лайн» с 2003 года предоставляет услуги частным абонентам (интернет, телефония) и бизнес-сегменту (хостинг, телефония, сеть (VPN) и другое). В 2023-м «Мега-Лайн» празднует свой 20-летний юбилей.

Issyk-Kul ITF — специализированная международная туристическая выставка, проводится с 2016 года.