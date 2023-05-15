С чего начинается карьера в Beeline

Начало карьерного пути — очень важный и ответственный этап. Это возможность отточить профессиональные навыки, достичь первых поставленных целей и получить полезный опыт, который значительно повышает ценность работника на рынке труда. Чтобы обеспечить начинающим специалистам благополучный старт, компания Beeline Кыргызстан, один из крупнейших работодателей страны, предлагает целый ряд возможностей для стажировки и трудоустройства.

С курсов — на стажировку

Вот уже два года подряд Beeline совместно с партнерами реализует уникальную социально-образовательную инициативу — бесплатные курсы по востребованным IT-специальностям. За это время в проекте приняли участие более 130 молодых кыргызстанцев из разных регионов страны. Обучение охватило такие направления, как UX/UI-дизайн, Frontend- и Backend-разработка, проектный менеджмент, системное администрирование, Data Science (наука о данных), SQL (аналитика данных) и информационная безопасность.

После завершения учебной программы лучших выпускников курсов пригласили применить полученные навыки и набраться опыта в крупных компаниях. Так, по результатам второго потока проекта 10 участников получили возможность пройти стажировку в таких организациях, как Dos Cloud, Mancho Devs, CRM Technologies, Discovery, «Оптима», УЦА и, конечно же, Beeline Кыргызстан.

— Я давно хотела попасть в сферу IT и обучиться проектному менеджменту, — рассказывает выпускница курсов Таалайбек кызы Медина. — Узнав о курсах от Beeline, я отправила заявку и прошла первый отборочный тур. Для меня стало мотивацией, что преподавать будет практикующий специалист Тамара Мун. Поэтому ко второму туру я готовилась очень тщательно. Потом было интервью, и так я стала участницей курсов по проектному менеджменту. Обучение длилось три месяца. Было много практики, на протяжении всего курса участники работали над своими проектами. А после окончания обучения меня пригласили в Beeline Кыргызстан, и сейчас я прохожу стажировку в Группе по цифровизации процессов и каналов обслуживания. Я очень рада, что попала в Beeline, потому как здесь созданы все условия для комфортной работы и можно стажироваться на реальных проектах.

Собеседование не выходя из дома

Поиск работы почти всегда сопровождается собеседованиями. Подтверждая свой статус цифровой компании и ответственного работодателя, Beeline Кыргызстан разработал продукт «Автоматизированный рекрутинг» — удобную площадку для оптимизации процесса найма.

Теперь кандидатам не придется договариваться о встрече и тратить время на поездку в офис. Первичное собеседование можно пройти удаленно с любого устройства, будь то смартфон, планшет, ноутбук или компьютер. Для этого нужно перейти по ссылке https://recruiting.beeline.kg/#/ и завершить три этапа онлайн-собеседования:

Заполнить анкету кандидата. Пройти тестирование. Ответить на вопросы в формате видео или текста.

Кроме того, на сайте можно ознакомиться с полезной информацией о деятельности компании, преимуществах работы в Beeline и требованиях к претендентам. Здесь же представлены инструкции и советы для прохождения собеседования, а также ответы на частые вопросы. На данный момент онлайн-подбор кандидатов осуществляется по трем направлениям: оператор контактного центра, сотрудник ОПиО и работник прямых продаж.

— Любой состоявшийся профессионал наверняка согласится с тем, что ценность достижения успеха — в постоянном росте и развитии, — отметил генеральный директор Beeline Кыргызстан Андрей Пятахин. — Многие нынешние руководители и эксперты когда-то начинали свой путь с позиции работников контакт-центра. Разумеется, достижение карьерных высот во многом зависит от личных качеств самого человека. Мы же, как компания, стремимся обеспечить наиболее комфортные и мотивирующие условия труда для профессионального роста наших сотрудников. Поэтому начинать карьеру в Beeline легко и надежно!

Beeline — 25 лет создания новых возможностей!