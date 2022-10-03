Азамат Акенеев: Новые поправки ведут к снижению налоговой нагрузки на ИНТ

Депутат Жогорку Кенеша Искендер Матраимов предложил изменить принятый в начале 2022 года Налоговый кодекс, что значительно сократит базовую ставку акциза на изделия с нагреваемым табаком (ИНТ), или как их еще называют стики.

Если сейчас производители отправляют в бюджет по 1 тысяче 800 сомов за каждую 1 тысячу штук стиков, то, согласно поправке депутата, акциз хотят снизить до 1 тысячи 50 сомов, причем за килограмм.

Логику депутата в данном случае понять достаточно сложно. Во-первых, почему стики (ИНТ) должны облагаться по другому принципу, чем обычные сигареты, ставка акциза на которые установлена тоже по количеству, а не по весу. В чем разница? Зачем взвешивать пачки со стиками, когда известно их точное количество? Не взвешиваем же мы обычные сигареты для того, чтобы понять налогооблагаемую базу. Это как минимум создает условия для злоупотреблений со стороны фискальных органов.

Во-вторых, предлагаемые депутатом Матраимовым поправки приведут к радикальному снижению налоговой нагрузки на ИНТ. Если сейчас акциз составляет примерно 30 процентов от стоимости пачки стиков, то в случае принятия поправок он упадет до 5—10 процентов. Но в чем смысл стимулирования использования стиков по сравнению с обычными сигаретами, на которые, согласно Налоговому кодексу, действует базовая ставка акциза в 2 тысячи 250 сомов за 1 тысячу штук?

Всемирная организация здравоохранения официально признала в 2020 году, что изделия на основе нагревания табака относятся к категории табачных изделий, и, как следствие, на них в полной мере распространяются положения Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака.

И что нет никаких доказательств, что такие изделия наносят меньший вред для здоровья, а в аэрозолях, образующихся в процессе использования ИНТ, некоторые токсические вещества содержатся в более высоких концентрациях, чем в дыме традиционных сигарет; кроме того, в этих аэрозолях присутствует ряд других токсинов, которые в дыме традиционных сигарет отсутствуют. Таким образом, заботой о здоровье граждан такой предлагаемый перекос в налоговой нагрузке не объяснишь.

Не стоит забывать и о финансовой составляющей.

Ведь поступления в бюджет от акцизного налога на табачные изделия очень даже приличные. Так, согласно данным Государственной налоговой службы, только за семь месяцев 2022 года они составили 2,6 миллиарда сомов.

В этом году уже произошло значительное увеличение зарплат для бюджетников, планируется повышение пенсий, увеличение расходов на инфраструктуру, те же дороги. Зачем государству в этих условиях снижать ставки налога и налоговые поступления тем более от товаров, которые наносят вред здоровью граждан. ВОЗ в своем докладе от 2015 года рекомендует, чтобы налоги на табачные изделия составляли 75 процентов от розничной цены.

Не объяснить предлагаемые поправки и заботой о кошельках граждан. Ведь в целом, если посмотреть на потребителей табачных изделий, то пользуются стиками по сравнению с обычными сигаретами как раз таки более благополучная категория граждан с более высокими доходами, которые, по идее, могут позволить себе и более высокую цену. Стоят стики не дешевле, а столько же или даже дороже, чем обычные сигареты, тогда почему они должны облагаться по сниженной по сравнению с сигаретами ставке? Но депутатом предлагается снизить налоговую нагрузку именно для потребителей стиков.

Есть еще и такой момент. В настоящее время практически все табачные изделия в Кыргызстане импортируются. Но если по обычным сигаретам есть какие-о предпосылки для организации в будущем отечественного производства, ведь еще не так давно в Кыргызстане действовали табачные фабрики, то ИНТ всегда будут на 100 процентов импортироваться. Тогда зачем стимулировать именно их использование?

Как пример еще можно привести Японию — яркий пример борьбы с табакокурением. Там соотношение между акцизом на нагреваемый табак и сигареты составляет 83 процента. У нас практически так же — 80 процентов. Поэтому не совсем понятно зачем депутаты предлагают снизить это соотношение до 30 процентов.

Таким образом, как видно, нет ни одной логичной или разумной причины для предлагаемых поправок в Налоговый кодекс по изменению принципов налогообложения для стиков и тем более по снижению для них налоговой нагрузки. Скорее, наоборот, есть основания для увеличения их налогообложения. Возможно, уважаемый депутат был введен в заблуждение лоббистами, поставляющими в Кыргызстан эти самые табачные изделия.

Кроме того, на уровне Евразэс в технический регламент уже включен новый продукт — бестабачные смеси. И как считать на него акциз, если переходить на ставки за килограмм табачной смеси, когда в ней нет табака?

Остается надеяться, что в ходе обсуждения в парламенте эта инициатива будет отклонена.

Азамат Акенеев.