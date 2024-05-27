Запрет на вейпы. Депутат Дастан Бекешев о том, почему против инициативы

В Жогорку Кенеше неоднократно предлагалось внести поправки в национальное законодательство с целью запрета на ввоз, реализацию и употребление электронных сигарет с резервуаром для жидкостей.

По информации 24.kg, такой законопроект уже поступил в Жогорку Кенеш и уже скоро могут начать обсуждение документа. В законопроекте предполагается внести поправки в законы, связанные с защитой граждан от табакокурения, а также ввести уголовную ответственность за нарушение закона. Депутат Дастан Бекешев высказался против подобной инициативы. Он считает, что есть куда более действенные способы для защиты здоровья населения. В интервью 24.kg парламентарий рассказал, почему не готов поддержать своих коллег в борьбе против бездымных продуктов и энергетиков.

— Вопрос регулирования табачной продукции поднимается в стенах парламента часто. Только в прошлом году вступили в силу поправки в Налоговый кодекс, которые касаются этого вопроса. И вот опять...

— Подобный документ уже обсуждался в прошлом году. Сейчас к нему вернулись снова. Инициаторы — депутаты Жогорку Кенеша. Но сейчас они уже получают положительные заключения на свою идею в министерствах и ведомствах. Хотя ранее они получали отрицательные заключения, потому что республиканский бюджет недополучит огромных средств. Но тут почему-то резко все это двигаться стало.

— Но вы уже высказались против идеи. Почему?

— Законодательные игры в запреты под соусом заботы о народе вредны для экономики. Я против запретов энергетических напитков, вейпов и прочих вредных для здоровья товаров. А тем более, когда запретами играются: выдвигают инициативу и ждут погоды с моря ... Инициативы не просто так рождаются. Они просто выдвигаются, а потом ждут, кто придет с интересным предложением.

В экономике запреты плохо работают, особенно там, где слабый контроль государственных контролирующих органов. Они не совсем дают свой результат. Обычно на запретах зарабатывают контрабандисты. Эта продукция просто уйдет в теневой сектор.

Вредные вещества всегда будут. Но почему мы энергетики и вейпы хотим запрещать, а алкоголь и сигареты не запрещаем?

— Есть у вас какие-то подсчеты, какие последствия несет в себе подобный запрет?

— Я думаю, что бюджет может потерять около 1 миллиарда сомов. Примерно 800 миллионов сомов будет выпадение. Думаю, что $10 миллионов — это немалая сумма. Кроме того, вырастут потоки контрабанды.

— Нас ждет то же, что сейчас происходит в Казахстане?

— Вполне возможно. По результатам независимого исследования только за последний год доля нелегальной продукции на табачном рынке Казахстана выросла более чем в полтора раза с 6,3 до 9,5 процента. Сейчас к ним из России, ОАЭ и Китая завозят. Так и у нас будет — станут ввозить из России, Казахстана, ОАЭ, Китая, Узбекистана.

— Сейчас запрет подается под соусом заботы о здоровье населения. На ваш взгляд, действительно ли это так?

— Думаю, что нет. Если человек захочет вейп, он его все равно найдет. Так же, как с наркотиками, так же, как и с другими веществами. Просто будет идти контрабанда непонятного качества и количества.

— Тогда какие шаги в борьбе с курением могут быть наиболее действенными? Можно ли сделать так, чтобы соблюсти интересы бизнеса, курильщиков и государства?

— Можно. Я здесь вижу только один выход — поднимать ставки налогов. Потребитель готов дорого покупать. По большей части разумный человек понимает, что такие вещи дорого должны стоить. Это не хлеб, это не продукт первой необходимости, без него можно обойтись. Вопрос только в привычке. При росте налоговых ставок государство будет на этом зарабатывать, бизнес тоже готов платить растущие налоги, потому что по сути он их перекладывает на потребителя. В итоге всем хорошо.

Яркий пример. В Туркменистане запрещали сигареты. Да, ВОЗ их похвалил. Но у них там произошел огромный рост контрабанды сигарет. Не нужно никаких запретов, бейте налогами.