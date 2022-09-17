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Бизнес
17:27, 17 сентября 2022
Коллектив «Керемет Банка» перечислит однодневную зарплату в помощь Баткену
17:27, 17 сентября 2022
Коллектив ОАО «Керемет Банк» перечислит однодневную заработную плату в помощь Баткену.
Ссылка:
https://24.kg/biznes_info/245416/
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