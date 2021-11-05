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Бизнес

В Кыргызстане появился новый сервис бесплатных объявлений «О!Маркет»

Мобильный оператор О! запустил сервис бесплатных объявлений «О!Маркет», с помощью которого можно удобно продавать и покупать товары и услуги.

Новая функция стала частью экосистемы «Мой О!» и уже интегрирована в приложение, что позволяет обеспечить широкий охват и потенциальную аудиторию покупателей в 2 миллиона пользователей.

Продавцам для создания объявлений достаточно выбрать регион, добавить описание с фото товара и дождаться модерации. Стоит отметить, что сервис не предусматривает ограничений по количеству показов объявления.

«О!Маркет» удобен и для покупателей: поиск по региону и категориям, а также сортировка по фильтрам значительно облегчают процесс выбора товаров.

Маркетплейс уже доступен в новой версии приложения «Мой О!». Скачивайте по ссылке: Google Play или App Store.

О приложении

Приложение «Мой О!» превысило отметку в 2 миллиона установок и является одним из самых популярных в Кыргызстане.

«Мой О!» — это цифровая экосистема, которая объединяет кошелек «О!Деньги» и личный кабинет абонента О! + Saima.

«Мой О!» позволяет:

+ управлять номером О! и заботиться о балансе близких.
+ моментально переводить средства на кошельки и карты банков шести стран.
+ бесконтактно оплачивать более 1 тысячи сервисов с баланса телефона, электронного кошелька или привязанной карты.
+ обналичивать средства с кошелька в крупнейшей сети магазинов O!Store — более 100 филиалов по всей стране.
+ пополнять кошелек без комиссии в более 3 тысячах терминалах по всей стране.

Сервис «О!Деньги» предоставляется ОсОО «Грин Телеком Сервис». Лицензия НБ КР № 2021030817, № 3022030817. Эмитент электронных денег «О!Деньги» — ОАО «Дос-Кредобанк», лицензия НБ КР № 037.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/212738/
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