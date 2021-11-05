В 2021 году выполнен самый длинный грузовой рейс в истории кыргызской авиации

В феврале этого года впервые в истории кыргызской авиации пилоты отечественной грузовой авиакомпании «АэроСтан» выполнили кросс-атлантические перелеты в такие страны, как Мексика, Бразилия (Сальвадор), Кабо-Верде, Чили, Венесуэла, Тринидад и Тобаго, Коста-Рика, Касабланка и Индонезия. Самым дальним стал рейс в Чили.

«АэроСтан» стал первым в истории Кыргызстана отечественным авиаперевозчиком, выполнившим самый дальний кросс-атлантический рейс в страны Южной и Центральной Америки, тем самым внеся знаменательную лепту в узнаваемость флага Кыргызской Республики на мировой арене.

Воздушный флот авиакомпании состоит из двух грузовых Boeing 747-200 и одного Airbus A300B4. «АэроСтан» стала первой кыргызской авиакомпанией, эксплуатирующей данный тип воздушного судна Boeing 747.

Boeing 747, выпускаемый американской компанией Boeing, часто именуемый «Джамбо Джет» (англ. Jumbo Jet), или просто «747», — четырехдвигательный, первый в мире дальнемагистральный двухпалубный широкофюзеляжный самолет, получивший прозвище «Королева небес» (англ. Queen of the Sky) за большие размеры.

Об авиакомпании

«АэроСтан» — кыргызская грузовая авиакомпания — предоставляет уникальные услуги по чартерной доставке грузов по всему миру.

Менее чем за год с момента получения разрешений на полеты команда «АэроСтана» выполнила огромную работу по получению разрешений на полеты не только государств Южной и Центральной Америки, но также и в Китай и Юго-Восточную Азию.

«АэроСтан» ставит перед собой цель — стать ведущей компанией на рынке грузовых авиаперевозок.

Лицензия № 015 от 22.02.2020.

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