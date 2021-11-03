Временное изменение режима работы «Оптима Банка»

Уважаемые клиенты ОАО «Оптима Банк»!

В связи с проведением плановых технических работ по обновлению банковских сервисов хотим уведомить вас о временном изменении режима работы подразделений банка.

В пятницу, 5 ноября, и в среду, 10 ноября 2021 года, обслуживание клиентов будет осуществляться до 13.00 дня;

6, 7, 8, 9 ноября 2021 года филиалы и сберегательные кассы работать не будут.

В связи с проведением плановых технических работ по обновлению сервисов недоступны следующие операции и услуги:

пополнение счетов физических лиц/карт «Элкарт» в платежных терминалах;

операции по счетам/картам «Элкарт» физических лиц в «Оптима 24»;

интернет-банкинг для юридических лиц.

Работа сервисов по платежным картам Visa будет функционировать в штатном режиме.

Работа всех сервисов будет восстановлена 10 ноября.

Просим заранее планировать посещение подразделений банка, произвести плановые платежи и переводы до 5 ноября 2021 года.

По всем возникающим вопросам просим обращаться в круглосуточный контакт-центр банка (312) 90 59 59, 0-800-800-00-00 (звонок бесплатный со стационарных телефонов ОАО «Кыргызтелеком»), 9595 (звонок бесплатный с мобильных), WhatsApp номер +996990905959 (только для сообщений).