Временное изменение режима работы «Оптима Банка»

Уважаемые клиенты ОАО «Оптима Банк»!
В связи с проведением плановых технических работ по обновлению банковских сервисов хотим уведомить вас о временном изменении режима работы подразделений банка.
- В пятницу, 5 ноября, и в среду, 10 ноября 2021 года, обслуживание клиентов будет осуществляться до 13.00 дня;
- 6, 7, 8, 9 ноября 2021 года филиалы и сберегательные кассы работать не будут.
В связи с проведением плановых технических работ по обновлению сервисов недоступны следующие операции и услуги:
- пополнение счетов физических лиц/карт «Элкарт» в платежных терминалах;
- операции по счетам/картам «Элкарт» физических лиц в «Оптима 24»;
- интернет-банкинг для юридических лиц.
Работа сервисов по платежным картам Visa будет функционировать в штатном режиме.
Работа всех сервисов будет восстановлена 10 ноября.
Просим заранее планировать посещение подразделений банка, произвести плановые платежи и переводы до 5 ноября 2021 года.
По всем возникающим вопросам просим обращаться в круглосуточный контакт-центр банка (312) 90 59 59,